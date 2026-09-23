민주 “24시간 민생 지킬 것”… 국힘 “추석 민심 요동칠 것”

김민석, 용산역 찾아 귀성 인사

“추석 이후 당 업무보고 생중계”

국힘, 청소년 쉼터·쪽방촌 방문

장동혁 “여당이 대법원장 압박”

이미지 확대 김민석(오른쪽) 더불어민주당 대표가 23일 서울 용산역 대합실에서 추석을 앞둔 시민들에게 명절인사를 전하고 있다.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 김민석(오른쪽) 더불어민주당 대표가 23일 서울 용산역 대합실에서 추석을 앞둔 시민들에게 명절인사를 전하고 있다.

안주영 전문기자

이미지 확대 장동혁(오른쪽) 국민의힘 대표가 23일 경기 의정부시 청소년비전센터에서 청소년들과 함께 만든 송편을 맛보는 모습.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 장동혁(오른쪽) 국민의힘 대표가 23일 경기 의정부시 청소년비전센터에서 청소년들과 함께 만든 송편을 맛보는 모습.

연합뉴스

세줄 요약 민주당은 추석 연휴를 앞두고 민생 성과를 앞세워 당내 잡음을 수습하고, 추석 뒤에는 업무 보고를 생중계해 효능감을 높이려 했다. 국민의힘은 민주당의 대법원장 압박과 각종 논란이 추석 민심을 흔들 것으로 보고, 청소년 쉼터와 쪽방촌을 찾는 민생 행보에 나섰다. 민주당, 추석 전 민생 성과로 민심 수습 나서

국민의힘, 대법원장 압박 논란 속 민생 행보

추석 뒤 생중계 업무보고로 이슈 전환 예고

2026-09-24 8면

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김민석 더불어민주당 대표는 추석 연휴를 앞둔 23일 개각 후폭풍 등 당내 잡음 속 민생 성과를 통한 민심 추스르기에 나섰다. 추석 이후에는 당 업무 보고를 정부처럼 생중계하면서 효능감을 높이겠다는 방침이다. 국민의힘은 민주당의 조희대 대법원장 압박, 지뢰 폭발 추정 사건 등으로 추석 민심이 요동칠 것으로 보고 민생 행보에 돌입했다.김 대표는 이날 최고위원회의에서 “매일 새벽 민생 현장을 챙기며 새벽부터 자정까지 24시간 민생을 지키는 민주당으로 이끌어 가겠다”고 민생을 강조했다. 이후 서울 용산역에서 귀성 인사를 한 뒤 경기 김포의 공군 부대를 찾아 군 장병을 격려했다.김 대표는 추석 이후 생중계 당 업무 보고를 통한 이슈 전환에도 나설 계획이다. 당 사무처의 약식 업무 보고를 시작으로 상설특위와 태스크포스(TF), 시도당, 민주연구원 등의 업무 보고를 정부처럼 공개한다는 취지다.한 시당위원장은 통화에서 “시당 현황을 파악하고 있고, 재정 및 조직 상태, 활동 계획을 추석 동안 점검할 계획”이라며 “당 대표가 ‘지금부터 총선 체제’라고 강조해 조직 점검을 철저히 할 것”이라고 했다. 다른 TF 위원장도 “10월부턴 국정감사 모드로 돌입해야 해 추석이 끝난 직후 TF를 소집해 회의를 개최하는 방향으로 준비 중”이라며 “추석 중엔 회의 자료를 준비할 것”이라고 했다.반면 국민의힘은 추석 귀성 인사 대신 가정 밖 청소년과 쪽방촌을 찾는 민심 행보에 나섰다. 장동혁 대표는 경기 의정부의 한 청소년 쉼터를 찾아 송편을 함께 빚고 “여러분께 사랑과 행복을 충분히 채워 드리는 게 국가가 해야 할 일”이라며 “용기와 희망을 잃지 말고 힘을 내 달라”고 당부했다. 정점식 원내대표도 영등포 쪽방촌을 찾아 먹거리를 기부하고 “살아가다 보면 누구나 그늘진 순간을 지나기 마련인데, 그럴 때마다 그 손을 가장 먼저 잡아 드려야 하는 것이 정치가 해야 할 책무”라고 강조했다.국민의힘에선 추석 연휴를 앞두고 대법관 재제청 거부와 관련해 대법원을 항의 방문한 민주당을 향한 비판의 목소리도 나왔다. 장 대표는 “집권 여당이 대법원장을 쫓아내겠다고 아스팔트 좌파 손잡고 장외 투쟁을 벌인 것”이라고 꼬집었다.이런 가운데 조국 혁신당 혁신정책연구원장은 페이스북에 “대통령의 쇄신 노력이 이어지고 있음에도 집권 여당인 민주당은 계속 헛발질하고 있다”며 “민주당 지도부가 배제의 정치를 하지 않겠다는 입단속부터 하라”고 쓴소리를 했다.