전기차 주고 적금 금리 9%...우리 금융 ‘우다페’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

전기차 주고 적금 금리 9%...우리 금융 ‘우다페’

서유미 기자
서유미 기자
입력 2026-09-30 20:26
수정 2026-09-30 20:26
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

우리원뱅킹 앱에서 한 달간 진행

이미지 확대
우리은행 제공
우리은행 제공


우리금융그룹은 8개 계열사가 함께 참여하는 연중 최대 규모 사은 이벤트 ‘2026 우리금융 다함께 페스타(우다페)’를 10월 한 달간 우리원(WON)뱅킹 앱에서 한다고 9월 30일 밝혔다.

올해 우다페는 16개 대표 상품과 서비스를 선보인다. 행사 기간에 우리은행의 ‘다함께 적금2’, 우리투자증권의 ‘주식종합계좌’에 가입하면 추첨을 통해 테슬라 전기차, 애플 맥북 세트, 갤럭시Z폴드 등 다양한 경품을 받을 수 있다.

우리은행은 최고 연 9% 금리를 제공하는 12개월 만기 자유적금 ‘우리금융 다함께 적금2’를 선보인다. 우리투자증권은 주식종합계좌를 새로 개설하는 고객에게 3만원 상당의 ETF를 지급한다. 아틀레티코 마드리드 경기 관람권을 제공하는 ‘스페인 프로축구 라리가(LALIGA) VIP 직관 원정대’ 모집 이벤트도 연다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
우다페 행사가 진행되는 기간은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로