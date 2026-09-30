“저는 사실 게이입니다”…‘배구계 훈남 스타’ 전격 고백에 日 깜짝 [월드픽]

세줄 요약 일본 프로배구 산토리 산버즈 오사카의 다카하시 루이가 SNS를 통해 동성애자라고 고백했다. 그는 어릴 때부터 자신을 부정해 왔지만, 동생 란과의 대화와 가족·동료의 응원 덕분에 정체성을 받아들였다고 전했다. 동성애자 고백, SNS 통해 정체성 공개

동생 란과의 대화, 자기 수용의 계기

가족·동료 응원 속 배구 활동 지속 다짐

이미지 확대 일본 프로배구 선수 다카하시 루이(26). 소셜미디어(SNS) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 일본 프로배구 선수 다카하시 루이(26). 소셜미디어(SNS) 캡처

이미지 확대 다카하시 루이가 소셜미디어(SNS)에 올린 글. 산토리 선버즈 오사카 소속 배구 선수인 그는 이 글에서 동성애자임을 밝혔다. SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 다카하시 루이가 소셜미디어(SNS)에 올린 글. 산토리 선버즈 오사카 소속 배구 선수인 그는 이 글에서 동성애자임을 밝혔다. SNS 캡처

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일본 프로배구 선수 다카하시 루이(26)가 자신이 동성애자임을 용기 있게 고백하며 고민을 나누고 자신의 정체성을 찾아갈 수 있게 도와준 동생 다카하시 란(25)에 대한 깊은 고마움을 함께 표현했다. 오랫동안 혼자 마음고생을 해왔다는 그는 가족과 동료들의 따뜻한 응원 덕분에 있는 그대로의 자신을 비로소 받아들이게 되었다고 전했다.일본 프로배구 SV리그 산토리 산버즈 오사카에서 활약 중인 배구 선수 다카하시 루이는 지난 29일 소셜미디어(SNS)를 통해 자신이 동성애자라는 사실을 공개했다.루이는 “어릴 적부터 내 모습 중 한 부분을 마주하기가 무서웠다”라며 “혼자 고민하고 스스로를 부정해 왔지만 사실 나는 게이이자 성소수자”라고 진솔하게 고백했다.그가 마음을 열고 자신을 있는 그대로 받아들이는 데에는 동생 란의 도움이 컸다.루이는 “동생과 2년여 동안 같은 팀에서 지낸 시간이 무엇보다 컸다”며 “란과 이야기를 나누면서 처음으로 내 모습을 인정할 수 있었다”고 말했다.또한 “마음속 생각을 말로 표현하면서 마음이 정리됐고 조금씩 ‘있는 그대로의 나로 살아도 괜찮다’고 생각하게 됐다”며 가족과 팀 동료, 구단 관계자 등 자신을 응원하고 도와준 이들에게 감사의 뜻을 전했다.그러면서 “앞으로도 다카하시 루이답게 배구를 통해 계속 성장해 나가겠다”라며 앞으로의 다짐을 전했다.1998년생인 다카하시 루이는 2022년 산토리 선버즈에 입단했다. 강력한 서브와 안정적인 수비력을 앞세워 팀의 주축 선수로 활동 중이다.