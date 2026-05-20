오세훈 “뚝심으로 안전 그물망 구축, 정원오는 방구석에서 시민 불안 자극”

GTX-A 삼성역 ‘철근 누락’ 정쟁화 경고

“건설사 양심선언 아닌 서울 안전 시스템”

“정원오, 정치적 이익에 안전 문제 휘둘러”

“안전은 말장난 구호 아닌 과학적 시스템”

“2022년부터 CCTV 기록 의무화 구축”

“서울시가 촘촘한 안전 그물망을 짠 것”

“유체이탈 민주당, 무책임의 극치”

이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 20일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 서울시장 후보 초청 관훈토론회에 참석해 있다. 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 20일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 서울시장 후보 초청 관훈토론회에 참석해 있다. 이지훈 기자

이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 20일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 서울시장 후보 초청 관훈토론회에 참석해 있다. 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 20일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 서울시장 후보 초청 관훈토론회에 참석해 있다. 이지훈 기자

세줄 요약 오세훈 후보는 GTX-A 삼성역 철근 누락 논란을 두고 정원오 후보와 민주당이 안전불감증을 들먹이며 시민 불안을 키운다고 반박했다. 서울시가 CCTV·보디캠 의무화와 공정 기록 보존으로 자진신고를 이끌었고, 51건을 정부에 보고했다고 설명했다. GTX-A 철근 누락 공세에 안전 시스템 반박

서울시 CCTV·보디캠 의무화 성과 강조

국토부·철도공단 대응 부재 비판

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6·3 지방선거 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 20일 GTX-A 삼성역 구간 철근 누락에 대한 정원오 더불어민주당 후보의 공세에 “안전은 말장난 같은 구호가 아니라 과학적인 시스템”이라며 “시민의 생명과 안전은 누군가의 정치적 이익을 위해 마구 휘둘러질 만큼 가볍지 않다”고 경고했다.오 후보는 이날 페이스북에 “정 후보와 민주당은 저와 서울시를 향해 ‘안전불감증’이라는 화살을 쏘고 있다”며 “정중하게 되묻고 싶다. 과연 누가 안전에 불감했는가”라고 반박했다.오 후보는 “이번 일을 두고 진짜 주목해야 할 지점은 따로 있다”며 “바로 시공사가 오류를 스스로 신고했다는 사실이다. 대한민국 대형 건설현장 역사상, 하청업체의 과실을 원청 시공사가 자진해서 신고하는 게 일반적인 일이냐. 그들이 갑자기 양심선언이라도 한 것으로 보이느냐”고 했다.이어 “수년 전, 반복되는 건설현장 사고를 보며 저는 하나의 결단을 내렸다. 주요 공정을 CCTV와 보디캠으로 빠짐없이 촬영하고 보존하도록 지시한 것”이라며 “처음에는 현장에서 난감하다는 반응이 많았으나 여러 관련자들을 끝까지 설득하고 추진했다”고 설명했다.오 후보는 2022년 7월부터 100억원이상 공공공사 전 공정의 동영상 기록을 의무화하고 도급순위 30위 이내 민간 건설사업장도 이를 확산하도록 한 안전 시스템 구축 과정을 거론하며 “숨기려야 숨길 수가 없고, 덮으려야 기록으로 탄로 날 수밖에 없는 촘촘한 그물망을 짠 것”이라고 했다.특히 “시공사의 자진신고를 이끌어낸 것은 그들의 갑작스러운 선의가 아니라, 서울시가 구축한 바로 이 전 과정 CCTV 녹화 보존 시스템”이라고 강조했다.오 후보는 “이처럼 서울시가 시스템을 통해 선제적으로 리스크를 잡아내고 대책을 세워 정부에 수차례 공유하는 동안, 정작 국토교통부와 국가철도공단은 어떤 실질적인 조치를 취했는가”라고도 반문했다.그는 “서울시는 지난해 11월 사실을 인지한 직후 보강 대책에 착수했고, 이후 6개월간 철근 누락과 안전대책 등 총 51건의 공정 사항을 공문으로 낱낱이 보고했다”며 “반년간 수십 차례 문서로 다 받아보고도 현장에서 아무런 의견도 내지 않다가, 이제 와서 ‘왜 진작 안 알려줬냐’며 눈 감고 귀 막는 국토부와 철도공단, 그리고 이를 부추기는 민주당의 유체이탈이야말로 무책임의 극치 아닌가”라고 지적했다.오 후보는 특히 “지금 우리에게 서울 지하철 스크린도어는 공기처럼 당연한 일상이 됐으나 이것이 처음부터 거저 주어진 결과가 아니다”라며 “연평균 37명에 달하던 선로 추락 사망자가 설치 직후 사실상 ‘제로’가 됐다. 서울 지하철 265개 역사에 전수 설치해 낸 뚝심의 결과”라고 덧붙였다.그러면서 오 후보는 “진짜 안전을 걱정하는 사람은 태풍이 오기 전에 제방을 쌓고 우산을 만든다”며 “방구석에 앉아 천둥소리만 중계하며 시민의 불안을 자극하지 않는다”고 꼬집었다. 또 “안전을 정쟁의 도구로 삼는 일은 여기까지만 하시라”라고 경고했다.