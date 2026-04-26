국민의힘 대구시장 후보 ‘추경호’ 확정…평택을에는 ‘유의동’

단일 후보 추경호…김부겸과 격돌 전망

경기 평택을에는 3선 유의동 단수 추천

이미지 확대 대구시장 예비경선후보인 추경호 국민의힘 국회의원(대구 달성구)이 지난 28일 대구 삼성 라이온스 프로야구 개막전을 찾아 야구팬들과 소통하고 있다. 2026.3.29 추경호 의원 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 대구시장 예비경선후보인 추경호 국민의힘 국회의원(대구 달성구)이 지난 28일 대구 삼성 라이온스 프로야구 개막전을 찾아 야구팬들과 소통하고 있다. 2026.3.29 추경호 의원 페이스북 캡처

이미지 확대 유의동 국민의힘 평택을 후보, 지난 17일 평택 안중읍 소재 사회복지시설 방문. 유의동 후보 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 유의동 국민의힘 평택을 후보, 지난 17일 평택 안중읍 소재 사회복지시설 방문. 유의동 후보 페이스북 캡처

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국민의힘 6·3 지방선거 대구시장 후보로 26일 추경호 의원이 확정됐다. 유영하 의원과 최종 후보 자리를 놓고 양자 대결을 펼친 추 의원은 더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리와 맞붙게 됐다.국민의힘 공천관리위원회는 이날 여의도 중앙당사에서 지난 24~25일 치러진 대구시장 본경선 결과를 발표했다. 박덕흠 공관위원장은 “추 의원이 후보로 결정됐다”고 밝혔다.컷오프(공천 배제)된 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장이 공천 결과 발표 직전인 지난 23일과 전날 각각 불출마를 결단하면서 추 의원은 단일 후보로 본선에 나서게 됐다. 추 의원이 대구시장 후보로 정해지면서 지역구인 대구 달성군에서는 국회의원 보궐선거가 열리게 된다.한편 공관위는 경기 평택을 국회의원 재보궐선거 후보로 유의동 전 의원을 단수추천했다. 박 위원장은 유 전 의원을 두고 “당 정책위의장을 역임하며 입증된 탁월한 정책 역량과 3선 중진의 풍부한 경륜을 바탕으로 평택의 도약을 차질 없이 견인할 최고의 적임자”라고 평가했다.공관위는 인천 계양을 보궐선거 후보에 대해선 추가 공모를 받기로 했다.