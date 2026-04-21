민주당 경기도당, 평택-최원용 등 기초단체장 후보 7명 확정

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민주당 경기도당, 평택-최원용 등 기초단체장 후보 7명 확정

안승순 기자
입력 2026-04-21 07:52
수정 2026-04-21 07:52
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31곳 시군 중 27곳 확정…오산·의정부, 과반 득표자 없어 결선



더불어민주당 경기도당이 20일 고양과 평택 등 도내 7개 지역 기초단체장 후보를 확정했다.

도당은 19~20일 치른 도내 9개 지역 기초단체장 경선에서 오산과 의정부시 등 2개 지역을 제외한 7개 지역 후보 경선 결과를 발표했다.

평택시장에 최원용 전 평택부시장, 김포시장에 이기형 전 경기도의원, 고양시장에 민경선 전 경기교통공사 사장, 광주시장에 박관열 전 경기도의원, 이천시장에 성수석 전 경기도의원, 동두천시장에 이인규 전 국가인권위원회 위원, 하남시장에 강병덕 전 민주당 대표 정책특보를 각각 후보로 확정했다.

과반 득표가 없었던 오산시장은 김민주 전 민주당 중앙당 선임부대변인과 조용호 전 경기도의원, 의정부시장은 안병용 전 시장과 김원기 전 경기도의원이 2인 결선을 치른다.

의정부시장과 오산시장의 결선은 각각 25~26일과 27~28일이다.

민주당은 경기도 31개 시군 중 27곳의 기초단체장 후보를 결정했다.
안승순 기자
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