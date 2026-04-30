‘이정선 단일화 합의’ 실력·현장·혁신 전남광주교육 ‘골든크로스’

이정선, 김해룡, 고두갑 원팀…“전남교육 중단 없는 발전과 대도약 위해 결단”

이미지 확대 광주시교육청 브리핑룸에서 30일 열린 공동 기자회견에서 전남·광주 교육의 ‘중단 없는 발전’과 ‘가치 통합’을 내건 세 후보가 이정선 후보 중심의 단일화에 합의했다. 닫기 이미지 확대 보기 광주시교육청 브리핑룸에서 30일 열린 공동 기자회견에서 전남·광주 교육의 ‘중단 없는 발전’과 ‘가치 통합’을 내건 세 후보가 이정선 후보 중심의 단일화에 합의했다.

세줄 요약 이정선·김해룡·고두갑 예비후보가 이정선 단일 후보로 합의하며 전남·광주 통합특별시 교육감 선거판이 크게 흔들렸다. 여론조사 100% 결과를 바탕으로 이정선 후보가 최종 낙점됐고, 세 후보는 중단 없는 발전과 가치 통합을 내세웠다. 이정선 단일화 합의로 선거 구도 재편

여론조사 100% 반영해 최종 후보 결정

공동정부·총괄 선대본부장 체계 예고

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난립하던 전남·광주 통합특별시 교육감 선거판이 요동치고 있다. 이정선, 김해룡, 고두갑 예비후보가 30일 ‘이정선 단일 후보’로 전격 합의하면서, 8파전 양상의 선거 구도가 급격히 재편됐다.이번 단일화는 단순한 후보 숫자의 줄이기를 넘어, 각 후보가 가진 강점을 ‘가치 통합’이라는 틀로 묶어냈다는 점에서 의미가 크다.광주시교육청 브리핑룸에서 30일 열린 공동 기자회견의 핵심 키워드는 ‘중단 없는 발전’과 ‘가치 통합’이었다.세 후보는 개인의 정치적 신념과 이해관계를 뒤로하고, 전남·광주 교육의 미래를 위해 이정선 후보를 중심으로 힘을 모으기로 합의했다.이번 단일화의 내실은 후보 간 역할 분담에서 드러난다. 김해룡 후보의 ‘청렴하고 올곧은 교육 철학’과 고두갑 후보의 ‘현장 중심적 혁신 역량’을 이정선 후보의 ‘정책적 비전’과 결합하겠다는 구상이다.이번 단일화는 철저히 객관적인 지표인 ‘여론조사 100%’ 결과를 바탕으로 이뤄졌다.전남 560명, 광주 440명 등 총 1,000여 명의 시도민을 대상으로 진행된 조사에서 가장 높은 지지율을 얻은 이정선 후보가 최종 낙점됐다.단일화 이후 이들은 당선 뒤 ‘공동정부’ 성격의 협력 체계를 꾸리기로 합의했다.실제 이정선 후보는 김해룡, 고두갑 두 후보를 ‘총괄 선대본부장’으로 영입하고, 각 캠프 인력 역시 차별 없이 통합 운영하겠다고 밝혔다.이는 선거 승리뿐 아니라 당선 이후의 교육 행정까지 공유하겠다는 강력한 결속의 의지로 풀이된다.단일화된 ‘상생 원팀’ 내용을 보면 이 후보는 ▲기초학력 책임제 ▲교육격차 해소 ▲미래 교육 완성을 3대 핵심 약속으로 제시했다.이정선 후보는 “두 후보의 정책적 자산과 교육에 대한 열정을 이어받아 전남·광주의 실력 회복과 교육 복지 확대에 힘쓰겠다”며 “검증된 실력을 바탕으로 아이들에게는 따뜻함을, 미래를 여는 길에는 유능함을 보여주겠다”고 강조했다.