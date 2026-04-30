[속보] 코스피, 장중 최고치 경신…나흘째 상승 행진

세줄 요약 코스피가 30일 장중 최고치를 다시 경신하며 4거래일 연속 상승세를 보였다. 오전 9시 5분 현재 전날보다 0.70% 오른 6737.79를 기록했고, 장 초반 6750선을 넘기도 했다. 반면 코스닥은 0.04% 내렸다. 코스피, 장중 최고치 경신

나흘째 상승세 이어감

코스닥은 소폭 하락

이미지 확대 코스피가 사흘 연속 종가 기준 최고치 행진을 이어가고 있는 29일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 2026.4.29. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 사흘 연속 종가 기준 최고치 행진을 이어가고 있는 29일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 2026.4.29. 연합뉴스

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코스피가 30일 장중 최고치를 다시 경신하며 4거래일 연속 상승세를 보이고 있다.한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 5분 현재 코스피는 전날보다 0.70% 오른 6737.79를 기록했다.지수는 장 초반 6739.39로 출발한 뒤 상승세를 타고 한때 6750선을 넘어서기도 했다. 전날까지 사흘 연속 종가 최고치를 새로 쓴 바 있다.같은 시각 코스닥지수는 전날보다 0.04% 내린 1219.73을 나타냈다.