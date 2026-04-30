LIV 골프 ‘돈줄‘ 사우디, LIV 골프 지원 중단 결정

세줄 요약 사우디아라비아 국부펀드 PIF가 내년부터 LIV 골프 지원을 끊기로 했다고 월스트리트저널이 보도했다. 2021년 출범한 LIV 골프는 50억 달러를 투입하고도 PGA 투어 추월 구상을 접게 됐고, 최근 대회 연기와 자금 우려도 커졌다. 사우디 국부펀드, LIV 골프 지원 중단 결정

내년부터 선수·직원에 통보 예정 보도

50억 달러 투입에도 PGA 추월 구상 흔들림

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사우디아라비아 국부펀드(PIF)가 LIV골프 지원을 중단하기로 결정했다고 미국 월스트리트저널이 30일(한국시간) 보도했다.이 신문은 PIF가 내년부터 LIV골프 지원을 끊고 선수들과 직원들에게 통보할 것이라고 전했다.LIV골프는 공식 입장을 내지 않았지만 블룸버그, AFP, 로이터 통신 등은 월스트리트저널의 보도 내용을 다른 취재원을 통해 확인했다.블룸버그 통신은 사우디아라비아가 현재 벌어지는 이란 전쟁의 여파로 타격을 입자 스포츠 투자를 수익이 나는 다른 분야로 전환할 것이라고 전망했다.이에 따라 2021년 출범한 LIV 골프는 50억 달러(약 7조원)을 쏟아붓고도 미국프로골프(PGA)투어를 뛰어 넘겠다는 포부를 접게 됐다.올해 들어서는 재정 지원을 하던 PIF가 조만간 재정 지원을 중단할 것이라는 보도가 잇따라 나왔지만 LIV골프 측은 이를 부인해 왔다.하지만 오는 6월 미국 뉴올리언스에서 열릴 예정이던 LIV골프 대회가 석연치 않은 이유로 무기한 연기됐다.최근 한국을 방문한 LIV 골프 최고경영자(CEO) 스콧 오닐은 “올해 운영 자금은 확보되어 있다”고만 말한 바 있다.