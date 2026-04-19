홍준표, 총리설 부인… “백수 밥 준다 해서 간 것”

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홍준표, 총리설 부인… “백수 밥 준다 해서 간 것”

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-04-19 21:46
수정 2026-04-19 21:46
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이재명 대통령이 지난 17일 청와대에서 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 했다. 사진은 2023년 5월 10일 당시 더불어민주당 대표였던 이 대통령이 대구시청을 찾아 현직이었던 홍 시장과 면담하는 모습. 뉴시스
이재명 대통령이 지난 17일 청와대에서 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 했다. 사진은 2023년 5월 10일 당시 더불어민주당 대표였던 이 대통령이 대구시청을 찾아 현직이었던 홍 시장과 면담하는 모습. 뉴시스


홍준표 전 대구시장이 지난 17일 이재명 대통령과 오찬 이후 ‘총리설’이 불거진 것과 관련, “오해하지 않아도 된다”고 밝혔다.

19일 정치권에 따르면 홍 전 시장은 전날 유튜브 채널 ‘TV홍카콜라’에 출연해 “오찬은 참새들이 조잘거리는 것과 달리, 나라의 안정과 번영을 위한 말들이 한 시간 반 정도 자연스럽게 이어진 자리였다”고 밝혔다.

그는 “옛날이야기와 허심탄회한 말들이 오간 자리였다”며 “오해하지 않아도 된다”고 했다. 홍 전 시장은 이 대통령에게 ‘대구·경북(TK) 신공항’ 지원과 이명박 전 대통령에 대한 부탁을 한 것으로 전해졌다.

그는 “감옥 간 전직 대통령은 법적 제한이 많이 따른다”며 “그래서 법적 제한을 좀 풀어서 전직 대통령의 마지막을 나라를 위해 활동할 수 있게 해달라는 부탁을 했다”고 말했다.

홍 전 시장은 오찬 성사 배경에 대해선 “보름 더 전에 홍익표 정무수석으로부터 ‘대통령이 오찬을 한번 하고 싶어 한다’는 전화를 받았다”며 “그래서 나는 지금 당적도 없고 백수 신세니까 밥 먹을 곳도 마땅치 않은데, 밥 한번 준다고 하니 내가 가겠다고 이야기했다”고 했다.

그는 김부겸 전 총리 지지와 이 대통령 오찬은 관계가 없다고 선을 그었다. 홍 전 시장은 이 같은 시각에 대해 “참 수준 낮고 조잡스럽다”며 “그 사람의 화합력·소통력을 알기 때문에 지지한 것”이라고 했다.

홍 전 시장은 오찬 자리에 넥타이를 차지 않고 간 데 대해선 “지금 내가 빨간 넥타이를 매겠냐? 파란 넥타이를 매겠냐?”라며 “내가 빨간 넥타이를 매고 간다면 또 무당적인데 무슨 빨간 넥타이를 매냐? 또 파란 넥타이를 매고 간다면 이제 민주당으로 전향했냐? 세상 사람들이 그런 오해를 한다”고 했다.

그러면서 “억측은 안 하셔도 된다. 홍준표가 하는 일은 뒤에서 음모나 꾸미고 엉뚱한 짓을 하고 그런 일을 제가 칠십 평생 한 번도 해본 적이 없다”고 했다.

그는 “청와대 오찬은 기본적으로 비서실장과 정무수석이 대통령 지시를 받아적어야 하므로 배석한다”며 “비밀스러운 자리였다면 대통령과 독대할 수 있는 안가 오찬을 했을 것”이라고 말했다.
문경근 기자
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