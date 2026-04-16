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“나홀로 대선놀이에 국민 안 속아”…홍준표, 조국·한동훈 싸잡아 비판

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-04-16 16:28
수정 2026-04-16 21:01
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조국(왼쪽) 조국혁신당 대표와 한동훈(오른쪽) 전 국민의힘 대표. 연합뉴스·뉴스1
조국(왼쪽) 조국혁신당 대표와 한동훈(오른쪽) 전 국민의힘 대표. 연합뉴스·뉴스1


홍준표 전 대구시장이 최근 재·보궐선거 출마를 공식화한 한동훈 전 국민의힘 대표와 조국 조국혁신당 대표를 싸잡아 비판했다.

홍 전 시장은 16일 소셜미디어(SNS)에 경기 평택을 재선거에 나선 조 대표와 부산 북갑 보궐선거 출마를 선언한 한 전 대표를 겨냥해 “자아도취에 빠져 나 홀로 대선 놀이를 해본들 평택과 부산 사람들이 속을 줄 아느냐”고 했다.

그는 “평택에는 유의동이 있고 부산 북갑에는 박민식이 있는데, 그곳에 간다고 해서 지역민들이 바보처럼 지켜보고만 있겠느냐”고 반문했다. 그러면서 “국민은 본인들보다 훨씬 현명하고 똑똑하다”고 했다.

홍 전 시장은 “그들에게 부화뇌동하는 자들 역시 사익이나 추구하는 레밍들에 불과하다”고 했다. 그는 “부산 북갑에 야당이 무공천하면 전재수 의원이 5월 1일 사퇴할 것”이라며 “부산시장이 되면 북갑에 더 잘해줄 수 있는데 뭐 하려고 보궐선거를 만드나”고 했다.

문경근 기자
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