정치 민주당, 착!붙 공약 프로젝트 6·7호 공약 발표 이지훈 기자 입력 2026-04-14 12:33 수정 2026-04-14 12:33 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/14/20260414500127 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 정청래(왼쪽 두 번째) 더불어민주당 대표가 14일 국회에서 열린 착!붙 공약 프로젝트 6·7호 공약 발표회에서 발언하고 있다. 2026.4.14 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 정청래(왼쪽 두 번째) 더불어민주당 대표가 14일 국회에서 열린 착!붙 공약 프로젝트 6·7호 공약 발표회에서 발언하고 있다. 2026.4.14 이지훈 기자 정청래(왼쪽 두 번째) 더불어민주당 대표가 14일 국회에서 열린 착!붙 공약 프로젝트 6·7호 공약 발표회에서 발언하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지