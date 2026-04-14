민주당, 착!붙 공약 프로젝트 6·7호 공약 발표

닫기 이미지 확대 보기

정청래(왼쪽 두 번째) 더불어민주당 대표가 14일 국회에서 열린 착!붙 공약 프로젝트 6·7호 공약 발표회에서 발언하고 있다. 2026.4.14 이지훈 기자