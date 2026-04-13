주호영 “컷오프 20일 지났지만 여론조사 1위…대구시장 재경선하라”

이미지 확대 주호영 ‘장동혁은 결단하라’ 6.3 지방선거 국민의힘 대구시장 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 국회부의장이 지난 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 컷오프 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.4.8. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 주호영 ‘장동혁은 결단하라’ 6.3 지방선거 국민의힘 대구시장 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 국회부의장이 지난 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 컷오프 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.4.8. 뉴스1

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국민의힘 대구시장 공천 과정에서 컷오프(경선 배제)된 주호영(대구 수성갑) 국회부의장이 “컷오프된 지 20일이 지났지만 민심은 전혀 다른 방향으로 움직인다”며 전면 재경선을 요구하고 나섰다.주 부의장은 13일 최근 여론조사 결과를 근거로 “컷오프된 사람이 사라지기는커녕 오히려 1위로 올라선 것에 대한 의미는 명확하다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “김부겸이라는 강타자가 등장하자, 대구 시민들께서 이제는 대구 마운드를 지킬 수 있는 중량감 있는 투수가 필요하다고 보기 시작한 것”이라고 덧붙였다.앞서 한국갤럽이 세계일보 의뢰로 지난 10~11일 대구 18세 이상 유권자 805명을 대상으로 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 국민의힘 대구시장 후보군에 대한 선호도를 조사한 결과(응답률 13.9%, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트) 주 부의장이 24% 1위를 기록했다. 이어 이진숙 전 방송통신위원장(20%), 추경호 의원(16%), 이재만 전 대구 동구청장(6%), 유영하 의원(5%), 윤재옥 의원(3%), 홍석준 전 의원(2%), 최은석 의원(1%) 등이 뒤를 이었다.주 부의장은 “대구시민이 게임을 승리할 수 있는 선수가 주호영이라고 말하고 있다”며 “소위 ‘6인 경선’만으로는 본선을 치르기 어렵다는 판단이 민심 속에 이미 자리 잡고 있다”고 강조했다.그는 또 국민의힘의 모든 후보가 김부겸 전 국무총리와의 양자 가상대결에서 패배하는 것으로 나타난 데 대해선 “뼈아픈 경고”라고 평가했다. 주 부의장은 “잘못된 컷오프와 졸속 경선으로 당에 대한 실망감이 커졌고 그 실망이 본선 경쟁력 약화로 이어졌다”고 분석했다.이와 함께 주 부의장은 “대구는 국민의힘이 당연히 이기는 곳이 아니다”라며 “이제라도 제대로 경선을 원점에서 다시 시작하든지, 홍 전 의원의 제안처럼 최종 경선 승자와 저, 이 전 위원장이 다시 한번 시민 앞에서 경쟁해 최종 후보를 세워야 한다”고 제안했다.그는 또 “당이 살고 대구를 지키려면, 지금이라도 틀을 깨고 다시 시작해야 한다”며 “공천은 시민이 납득하는 과정이어야 한다”고 거듭 강조했다. 한편, 이번 조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.