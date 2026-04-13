민주당 후보 감점 내역이 무슨 개인정보냐, 전북도당 ‘깜깜이 선거’ 논란

지선 후보자는 공인, 선출직 평가 내용 공개해야

후보자 감점 내역 비밀에 부쳐 가짜뉴스 원인 제공

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6·3 지방선거를 앞두고 민주당 전북도당이 ‘개인정보’라는 이유로 후보자들의 감점 내역을 철저히 비공개에 부쳐 ‘깜깜이 선거’ 논란이 일고있다. 유권자들은 후보를 검증하기 어렵고 후보자들은 흑색선전에 시달리는 부작용이 속출하고 있다.13일 서울신문 취재를 종합하면 민주당 전북도당은 현직 기초단체장과 광역·기초의원에 대한 선출직 평가 결과를 밝히지 않아 지역마다 혼란이 가중되고 있다. 감점을 받은 후보가 도당의 처분 사실을 숨기거나 거짓으로 해명해 경선 과정에서 유리한 입장을 확보하기 위해 안간힘을 쓰는 형국이다.특히, 도당이 공식적인 감점 명단이나 사유를 발표하지 않아 후보들이 직접 나서서 ‘셀프 인증’을 하는 촌극이 벌어지고 있다. 자신이 ‘적격’ 판정을 받았거나 ‘감점 대상이 아님’을 증명하는 문자를 캡처해 올리는 형식이다.격전지에서는 “상대 후보가 하위 20%에 포함돼 감점 대상이다”는 식의 확인되지 않은 소문이 모바일 메신저를 통해 빠르게 확산하고 있다.최근 임실군수 예비후보인 A씨는 자신이 감점 대상자라는 루머가 돌자, 도당으로부터 받은 ‘가·감산 사항 없음’ 문자를 페이스북에 공개했다. 이 과정에서 다른 후보의 문자를 착각해 잘못 올리는 해프닝까지 발생하며 공천 시스템의 허술함을 드러냈다.전북도의원에 출마를 선언한 B 예비후보 역시 당초 하위 20%에 포함된 것으로 알려졌는데 최근 아니라고 주장하고 나서 혼란이 가중되고 있다. 확인되지 않은 곧 ‘가짜뉴스’를 생산하는 원인을 제공하는 셈이다.유권자들은 “지방선거에 나선 후보들은 공인인 만큼 민주당 전북도당도 공당으로서 후보자의 감점 여부를 정확히 알려할 의무가 있다”며 “감점 사실을 감춰주는 것은 정당이 선거 결과를 왜곡하는 부작용을 스스로 만드는 것”이라고 비판했다. 누가 어떤 이유로 감점을 받았는지 모르는 상태에서 투표하는 것은 눈 가리고 아웅 하는 격이라며 분통을 터뜨린다.특히, 전북도당의 폐쇄성은 전남도당이 후보자 적격 심사 결과를 홈페이지에 투명하게 공개하고 있는 것과 대비되어 ‘전북 정치의 퇴보’라는 지적까지 나온다.이에 대해 전북도당 관계자는 “후보자의 명예 보호와 개인정보 유출 방지를 위해 당사자에게만 통보하는 것이 원칙”이라는 입장을 고수하고 있다.하지만 심사 기준이 일관되지 않고, 중앙당 재심에서 뒤집힌 결과가 도당에서 다시 번복되는 이른바 ‘핑퐁 심사’까지 겹치면서 민주당이 강조해 온 ‘시스템 공천’에 대한 도민들의 신뢰는 갈수록 추락하고 있다.지방의원에 출사표를 던진 C 후보는 “지방선거가 코앞으로 다가온 가운데, 유권자의 알 권리를 외면한 전북도당의 ‘깜깜이 행보’가 유권자들의 마음을 사지 못해 당의 경쟁력을 약화시키는 결과로 이어질 수 있다”며 “지금이라도 감점자 명단을 투명하게 공개하는 것이 공당으로서 책임있는 자세”라고 강조했다.