내 비행기편 괜찮을까?…항공유 인상에 2만편 운항 취소

5월부터 유류할증료 2배로

국내외 항공사 운항 취소 늘어

이미지 확대 5월부터 주요 항공사의 유류할증료를 인상한 가운데 3일 오전 인천국제공항에서 항공기가 활주로에 계류해 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 5월부터 주요 항공사의 유류할증료를 인상한 가운데 3일 오전 인천국제공항에서 항공기가 활주로에 계류해 있다. 뉴시스

세줄 요약 중동 전쟁으로 국제 유가가 치솟으면서 이번 달 항공권에는 유류할증료 최고 단계가 적용됐다. 대한항공과 제주항공의 부담도 크게 늘었고, 아시아나·진에어·에어프레미아는 수익이 낮은 노선을 중심으로 운항을 줄였다. 유가 급등으로 유류할증료 최고 단계 적용

국내 항공사들, 수익성 낮은 노선 감편 확대

루프트한자 등 해외 항공사도 대규모 취소

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중동 전쟁으로 국제 유가가 고공 행진하면서 이번 달 발권되는 항공권에는 전월보다 약 2배 높은 유류할증료가 붙는다. 수익성 악화를 면치 못하는 항공사들은 수익이 낮은 노선을 중심으로 운항 축소 규모를 확대하는 모양새다.3일 항공업계에 따르면 이번 달 발권하는 항공권에는 유류할증료 최고 단계인 33단계(갤런당 470센트 이상)가 적용된다. 2016년 현행 유류할증료 체계가 도입된 이래 33단계가 적용된 것은 이번이 처음으로, 지난달 18단계에서 한 달 만에 15단계가 올랐다.유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 운임에 추가로 부과하는 금액이다. 유류할증료 단계를 기반으로 각 사에서 자체 조정을 거쳐 월별로 책정·부과하는 방식이다.대한항공은 이달부터 편도 기준 최소 7만 5000원에서 최대 56만 4000원의 유류할증료를 부과한다. 지난달(4만 2000원~30만 3000원) 대비 1.8~1.9배 올랐다. 국내 1위 저비용항공사(LCC) 제주항공도 한국발 국제선 항공권에 편도 기준 52~126달러의 유류할증료를 부과한다. 지난달에는 29∼68달러 수준이었다.항공사들의 유가 부담이 유류할증료 상승으로 일부 상쇄되고 있지만, 수익성이 낮은 노선을 중심으로 운항을 줄이는 움직임이 확대되고 있다. 아시아나항공은 이번 달 국제선 3개 노선에서 총 8회의 항공편 운항을 줄일 계획이었으나 그 규모를 13회로 늘렸고, 진에어도 지난달 8개 노선에서 왕복 기준 45편을 비운항한 데 이어 이번 달 14개 노선에서 131편을 운항하지 않기로 했다. 에어프레미아도 오는 7월 22편을 비운항하기로 결정했다.외항사들도 항공유 가격 급등으로 감편 조치를 확대하고 있다. 루프트한자는 항공유 절감을 위해 오는 10월까지 단거리 노선 약 2만편 운항을 취소하기로 했다. 루프트한자는 “중동 전쟁 이후 항공유 가격이 거의 두 배 가까이 뛰었다”며 “이번 조치로 그룹 전체 운항 거리가 약 1% 줄고 항공유 4만t을 절감할 수 있을 것”이라고 내다봤다.앞서 스칸디나비아항공(SAS)도 지난달 약 1000편을 취소했고 KLM도 이달 유럽 노선 160편을 운항하지 않겠다고 밝혔다. 미국 저비용항공사(LCC) 스피릿 항공도 유가 상승에 따른 비용 부담을 견디지 못하고 운항을 전면 중단했다. 항공업계 관계자는 “항공유 가격이 많이 올라 예약률이 낮은 노선들에 대해 감축이 확대될 수 있다”고 말했다.