AI가 모기 종류까지 판별…신속 감염병 대응

세줄 요약 충남도 보건환경연구원이 서산에서 AI 기반 실시간 모기 감시시스템을 운영했다. 모기를 촬영하면 AI가 종류와 개체 수를 즉시 판별하고, 기상정보와 병원체 검사 결과를 함께 분석해 일본뇌염 등 모기 매개 감염병 발생 가능성을 신속히 평가했다. AI로 모기 종류·개체 수 실시간 판별

서산서 주 3일 감시시스템 시범 운영

병원체 검사·기상정보 연계 위험 평가

이미지 확대 충남 서산 일원에 설치된 AI 기반 모기 감시시스템 장비. 충남도 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 서산 일원에 설치된 AI 기반 모기 감시시스템 장비. 충남도 제공

이미지 확대 AI 기반 모기 감시시스템 모식도. 충남도 제공 닫기 이미지 확대 보기 AI 기반 모기 감시시스템 모식도. 충남도 제공

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인공지능(AI)으로 모기 종류와 개체 수를 실시간으로 판별하는 시대가 시작됐다. 모기를 매개로 한 일본뇌염 등 감염병의 신속한 대응이 가능해진 셈이다.충남도 보건환경연구원은 기후변화에 따른 모기 매개 감염병 증가에 선제 대응을 위한 ‘AI 기반 실시간 모기 감시시스템’(AI-DMS) 운영을 시작했다고 3일 밝혔다.연구원은 10월 30일까지 서산 지역에서 주 3일 AI-DMS 장비를 가동한다. 모기 활동이 활발한 오후 5시부터 다음날 오전 8시까지 모기를 채집한다.기존에도 모기 포집량을 측정하는 장비는 있었지만, 이 장비는 모기 유입 시 종류까지 즉시 분석한다. 포집된 모기는 카메라로 촬영되고, AI가 모기의 종까지 판별한다.감시 결과는 기상정보와 연계해 채집된 모기의 병원체 검사 등을 병행해 감염병 발생 가능성을 종합적으로 평가한다.검사 대상 병원체는 일본뇌염·뎅기열·웨스트나일열·황열·지카·치쿤구니아열 등 주요 모기 매개 바이러스 6종이다.정금희 보건환경연구원장은 “기존 감시 한계를 보완해 실시간 데이터 기반 의사 결정 체계를 구축했다는 점에서 의미가 크다”며 “지역별 매개모기 발생 특성을 정밀 분석해 방역 정책 수립에 적극 활용할 방침”이라고 말했다.