포스코 포항제철소, 어린이날 맞아 가족극 ‘폴리팝’ 선물

세줄 요약 포스코 포항제철소가 어린이날을 앞두고 포항 효자아트홀에서 지역 가족 관객을 초청해 미디어 가족극 ‘폴리팝’을 공연했다. 미디어 아트와 라이브 연주, 마임과 퍼포먼스가 어우러져 어린이와 가족에게 즐거운 문화 체험을 선물했다. 어린이날 앞두고 지역 가족 초청 공연 개최

효자아트홀서 미디어 가족극 ‘폴리팝’ 선보임

미디어 아트·연주·마임 어우러진 무대 구성

이미지 확대 경북 포항시 남구 효자동 효자아트홀에서 지난 2일 열린 가족극 ‘폴리팝’에서 배우들이 연기를 하고 있다. 포스코 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시 남구 효자동 효자아트홀에서 지난 2일 열린 가족극 ‘폴리팝’에서 배우들이 연기를 하고 있다. 포스코 제공

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포스코가 어린이날을 앞두고 지역 가족 관객을 위한 공연을 선물했다.포스코 포항제철소는 지난 2일 경북 포항시 남구 효자동 효자아트홀에서 지역 가족 단위 관객을 초청해 미디어 가족극 ‘폴리팝’ 공연을 선보였다고 3일 밝혔다.‘1538도, 철이 녹아 예술로 피어나는 온도’라는 메시지를 담은 이번 공연은 36개월 이상 유아부터 초등학생 이하 어린이를 대상으로 펼쳐졌다. 특히 다자녀 가정을 우선 초청해 지역 사회 가족들에게 수준 높은 문화예술 콘텐츠 관람 기회를 제공했다.공연은 미디어 아트와 라이브 연주가 어우러진 무대로 펼쳐져 관객들의 시선을 사로잡았다. 배우들의 경쾌한 마임과 박진감 넘치는 퍼포먼스, 스크린 속 화려한 영상이 어우러져 객석 전체를 놀이터로 만들었다.이 밖에도 포스코 대표 캐릭터인 ‘포석호’ 굿즈를 나눠주고, 포토존을 만들어 기념사진을 남길 수 있도록 했다.포스코 관계자는 “바쁜 일상 속에서 자녀와 시간을 보내기 어려웠던 직원을 위해 뜻깊은 공연을 마련했다”며 “앞으로도 효자아트홀에서 다양한 문화 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다”고 했다.