전남 영암서 아파트 화재…외국인 1명 중상

3일 오전 전남 영암군의 한 아파트에서 원인을 알 수 없는 화재가 발생했다. 불은 19분 만에 진화됐고, 아파트 안에 있던 외국 국적 A씨가 중상을 입어 병원으로 옮겨졌다. 화재가 난 세대는 모두 탔고, 당국은 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.

전남 영암 아파트서 원인 미상 화재 발생

외국 국적 거주자 1명 중상, 병원 이송

소방 51명·장비 18대 투입, 19분 만에 진화