HD현대일렉트릭 SF6-프리 고압차단기 승인…스웨덴 공급

친환경 전력기기…EU 규제에 선제 대응

이미지 확대 HD현대일렉트릭이 개발한 ‘SF₆-Free’ 고압차단기를 고객사 검사관이 살펴보고 있다. HD현대일렉트릭 제공 닫기 이미지 확대 보기 HD현대일렉트릭이 개발한 ‘SF₆-Free’ 고압차단기를 고객사 검사관이 살펴보고 있다. HD현대일렉트릭 제공

세줄 요약 HD현대일렉트릭이 국내 최초로 개발한 SF6-프리 고압차단기의 최종 승인시험을 마치고 스웨덴 전력회사가 운영하는 변전소에 공급했다. SF6는 강력한 온실가스로 규제가 강화되고 있어, 회사는 친환경 전력기기 포트폴리오 확대에 속도를 내고 있다. 국내 최초 SF6-프리 고압차단기 승인 완료

스웨덴 전력회사 운영 변전소에 첫 공급

EU 규제 대응 위한 친환경 제품 확대

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HD현대일렉트릭이 국내 최초로 개발한 SF6-프리 고압차단기의 최종 승인시험을 마치고 스웨덴 전력회사가 운영하는 변전소에 공급한다고 3일 밝혔다.SF6-프리 고압차단기는 대표적인 불소계 온실가스인 SF6(육불화황)를 사용하지 않는 친환경 전력기기다.SF6는 우수한 절연, 차단 성능으로 고압 전력기기에 널리 사용됐지만 지구온난화지수(GWP)가 이산화탄소의 2만 3500배에 달해 각국의 규제 대상이 되고 있다.이에 따라 유럽연합(EU)은 2024년 F-Gas(불소계 온실가스) 규정을 개정해 SF6를 포함한 불소계 온실가스 사용 규제를 단계적으로 강화하고 있고, 2032년부터는 145kV 초과 고압차단기의 SF6 사용을 전면 금지할 예정이다.HD현대일렉트릭은 이런 변화에 선제적으로 대응하기 위해 SF6-프리 고압차단기 제품 포트폴리오 확대에 주력하고 있다. 다만 기존 제품과 비교해 절연 매질의 특성이 달라 새로운 설계·해석 기술이 필요하고, 대체 절연물의 장기 신뢰성 검증도 거쳐야 한다.HD현대일렉트릭은 “현재 72.5kV, 145kV, 170kV 제품 개발을 완료했고, 2028년까지 SF6-프리 고압차단기 전 제품군 개발을 마무리하고 본격적인 수주에 나설 계획”이라며 “유럽 시장에서 잠재 수요가 가장 큰 420kV 제품은 올해 상반기 개발을 목표로 하고 있다”고 밝혔다.