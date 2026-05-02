‘푸틴 계 탔네’ 日, 러시아 원유 전격 수입…한국 어쩌나 [권윤희의 월드뷰]

日, 러시아산 원유 도입 재개…푸틴에 ‘보너스’

韓, 단기 수급은 방어…중동 의존 구조는 그대로

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 22일(현지시간) 크렘린궁에서 국제복싱협회(IBA) 주최 세계 복싱 선수권 대회 시상식이 끝난 후 2025년 여자 75㎏급 챔피언인 아나스타샤 샤모노바와 기념사진을 촬영하고 있다. 수년간 판정 시비와 재정 문제, 불투명한 지배 구조로 논란을 빚었던 IBA는 2020년 러시아 출신 우마르 크렘레프 회장 취임 이후 노골적인 친러시아 행보를 보이며 IOC와 극심한 갈등을 겪었다. 푸틴 대통령은 이날 크렘레프 회장에게 러시아 국가 최고 훈장을 수여했다. 2026.4.22 모스크바 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 22일(현지시간) 크렘린궁에서 국제복싱협회(IBA) 주최 세계 복싱 선수권 대회 시상식이 끝난 후 2025년 여자 75㎏급 챔피언인 아나스타샤 샤모노바와 기념사진을 촬영하고 있다. 수년간 판정 시비와 재정 문제, 불투명한 지배 구조로 논란을 빚었던 IBA는 2020년 러시아 출신 우마르 크렘레프 회장 취임 이후 노골적인 친러시아 행보를 보이며 IOC와 극심한 갈등을 겪었다. 푸틴 대통령은 이날 크렘레프 회장에게 러시아 국가 최고 훈장을 수여했다. 2026.4.22 모스크바 AP 연합뉴스

세줄 요약 호르무즈 해협 봉쇄로 중동산 원유 공급이 흔들리자 일본은 러시아 사할린-2 원유 반입을 재개했고, 한국도 미주·아프리카 물량을 늘려 단기 수급을 방어했다. 다만 중동 의존도가 여전히 높아 공급 안정 축 복원이 시급하다는 지적이 나왔다. 호르무즈 봉쇄로 원유 수급 불안 확대

일본, 러시아 사할린-2 원유 반입 재개

한국, 단기 물량 확보에도 구조 취약

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호르무즈 해협 봉쇄로 중동산 원유 공급에 차질이 빚어지면서 각국 에너지 안보 전략이 시험대에 올랐다.일본은 우크라이나 전쟁 이후 위축됐던 러시아산 원유 조달을 적극 재개했다. 중동산 원유 의존도가 70% 안팎인 한국도 단기 물량 확보에 나섰지만 구조적 취약성은 그대로다.전문가들은 현재의 정책이 수요 감축에 의존하는 면이 있다면서, 공급 안정 축 복원이 시급하다고 조언한다.2일 교도통신은 일본 정유사 다이요석유가 호르무즈 해협 봉쇄 이후 처음으로 러시아 극동 사할린-2 프로젝트 원유를 반입하기로 했다고 전했다. 해당 원유는 지난달 하순 사할린을 출발해 이르면 3일 밤 에히메현 기쿠마항에 도착한다. 통신은 이번 조치가 원유 조달처를 다각화하려는 노력의 일환이라고 설명했다.사할린-2는 러시아 가스프롬이 50%+1주를 보유한 사업으로, 일본 미쓰이물산(12.5%)과 미쓰비시상사(10%)가 지분으로 참여하고 있다. 일본이 우크라이나 전쟁 국면에서도 이 사업을 끊지 못한 구조적 배경이다. 사할린-2 원유는 LNG 생산과 연계된 프로젝트 물량으로, 미국의 제재 예외가 적용되는 것으로 전해졌다.블룸버그 선박 추적 자료에 따르면 지난달 28일 호르무즈 해협을 통과한 일본 이데미쓰코산 계열의 초대형 원유운반선(VLCC) 이데미쓰마루도 오는 18일 일본에 도착한다. 이란전쟁 발발 이후 일본 관련 원유 유조선의 첫 통과 사례다. 일본은 평시 원유 수입의 90% 이상을 중동에 의존해 왔다.호르무즈 봉쇄는 에너지 수입국에 물가와 공급망 부담을 안겼지만 러시아에는 추가 현금흐름을 제공했다.국제에너지기구(IEA)에 따르면 러시아의 3월 원유·석유제품 수출액은 2월 97억 5000만 달러에서 190억 달러로 두 배 가까이 늘었다. 수출량도 하루 710만 배럴로 전월 대비 32만 배럴 증가했다. 중동발 공급 불안이 국제유가를 끌어올리며 러시아 에너지 현금흐름을 되살린 것이다.우크라이나가 러시아 정유시설과 수출항을 잇따라 타격하면서 자금줄을 압박했으나, 유가 상승과 미국의 한시적 제재 면제로 압박 효과는 상당 부분 희석됐다.로이터는 5월 러시아 석유·가스 세수가 약 6500억 루블(약 86억 5000만 달러)로 지난해 5월보다 27%가량 늘 것으로 추정했다.중동산 원유 의존도가 70% 안팎인 한국도 단기 수급 불안을 일부 방어했다.강훈식 대통령비서실장은 지난달 24일 브리핑에서 “5월 중 작년 월평균의 87% 수준인 7462만 배럴을 확보했다”며 “미주·아프리카 추가 확보로 중동 의존도를 69%에서 56%로 낮췄다”고 밝혔다. 사우디아라비아 2399만 배럴과 아랍에미리트(UAE) 1600만 배럴은 호르무즈를 우회하는 항로로 들여온다. 정부는 특사 파견 등을 통해 연말까지 원유 2억 7300만 배럴과 나프타 최대 210만t을 추가 확보했다.이와 관련해 월스트리트저널은 한국이 평시 수입량의 80% 수준을 확보해 최소 6월까지는 전략비축유 방출이 필요 없을 것으로 분석했다. S＆P글로벌의 닐 원 애널리스트도 “한국이 7~8월까지는 경제에 심각한 타격 없이 중동발 오일 쇼크를 견딜 수 있을 것”이라고 내다봤다.다만 이는 단기 물량 확보에 가깝다. 4월 도입량이 과거 평균의 57% 수준에 그쳤다는 점은 호르무즈 충격이 실제 수급에 즉각 반영됐음을 보여준다.그동안 한국의 에너지 정책은 수요 감축과 비축에 무게를 둬 왔다. 정유설비 유연화와 해외자원개발 등 공급 측 안정 장치는 후순위로 밀렸다.대외경제정책연구원(KIEP)에 따르면 한국의 중동산 원유 수입 비중은 최근 3년간 70% 안팎이다. 일본(95%)보다는 낮지만 중국(57%), 유럽(17.1%), 미국(8.1%) 등 주요국과 비교하면 여전히 높다.한일 간 조달 구조의 차이도 짚을 대목이다. 일본은 사할린-2처럼 산유국 자원개발 사업에 직접 지분 참여해 위기에도 일정 물량을 안정적으로 확보할 경로를 갖고 있다. 반면 한국은 같은 수준의 지분 투자 기반이 없어 동일한 방식의 조달이 어렵다는 평가가 나온다.한국석유공사가 카자흐스탄에서 아리스탄·쿨잔·아크자르 광구를 운영하고 있고, 에쓰오일이 사우디 아람코를 최대주주로 둔 ‘지분 투자-공급 계약’ 모델을 보유하고 있지만, 전체 수입량 대비 비중은 제한적이다.공급 안정 축 복원이 시급하다는 지적이 나온 배경이다.전문가들은 ‘중동 70% 의존’이라는 구조적 취약성을 타개하기 위해서는 ▲조달선 다변화와 비축 체계 정비 ▲정유 설비의 대체 원유 처리 능력 강화 ▲공기업 주도 해외자원개발 및 산유국 지분 투자 확대 ▲해외 광구 보유 기업 인수 등 자원 자산 자체의 확보를 동시에 추진해야 한다고 조언한다.특히 호르무즈를 거치지 않는 공급선 발굴은 중장기 핵심 과제로 꼽힌다. 카자흐스탄·아제르바이잔 등 중앙아시아, 카리브·중남미, 서아프리카, 북극항로(NSR) 등이 대표적인 후보다.미국의 대러 제재 완화 흐름에 따라 동시베리아-태평양(ESPO) 원유 도입 재개도 새로운 검토 대상으로 떠올랐다.미 재무부는 지난달 18일 러시아산 원유를 선적한 선박에 대해 오는 16일까지 판매를 승인하는 새 일반 면허를 발급했다. 지난 3월 12일 30일간 부여한 면제 조치가 지난달 11일 만료되자 한 달 더 연장한 것이다.미국의 정책 변화는 한국 안에서도 러시아 옵션 검토의 폭을 넓히는 계기가 됐다. SK에너지·HD현대오일뱅크·에쓰오일·GS칼텍스 등 정유 4사 고위 임원들은 지난 3월 13일부터 사흘간 산업통상부와 잇달아 회의를 열어 러시아산 원유 도입 방안을 논의했다.한국이 러시아산 원유를 마지막으로 들여온 것은 2022년 4월이다. 그해 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 서방 제재에 동참하면서 도입을 끊었다.다만 우크라이나 전쟁의 향방과 국제 제재 구도의 변동성이 큰 만큼 신중한 접근이 필요하다는 분석이 나온다.미국의 대러 제재 완화를 두고 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은 반대 입장을 거듭 밝혔으며, 미국 정치권에서도 러시아산 원유 판매 허용이 결국 러시아의 우크라이나 전쟁과 이란 지원을 돕는 결과를 낳을 수 있다는 지적이 나왔다.한국이 러시아산 원유를 검토하더라도 에너지 안보와 제재 공조 사이의 균형이 새로운 외교 과제가 될 수 있다.