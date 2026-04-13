국민의힘 “장동혁, 15일 백악관 방문”…美 상·하원 면담도

미 국무부 면담 등 구체적 일정 ‘비공개’
영 김·앤디 김 등 상하원들과 개별 회동
김민수·김대식·김장겸·조정훈 등 동행
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
장동혁 당대표 특보단장을 맡고 있는 김대식 국민의힘 의원이 13일 서울 여의도 국회에서 장 대표 방미 일정을 브리핑하고 있다. 뉴스1
국민의힘은 13일 기존 일정을 앞당겨 방미한 장동혁 대표가 미국 백악관을 방문한다고 밝혔다. 장 대표는 미국 상·하원 의원들과의 릴레이 회동도 계획하고 있다.
김대식 당대표 특보단장은 이날 국회에서 열린 최고위원회의 후 방미 관련 브리핑에서 “장 대표는 공화당과 민주당 상·하원 의원들을 만난다. 오는 15일(현지 시각)에는 백악관을 방문해 미국 정부 주요 인사들과 접촉할 예정”이라고 했다. 마코 루비오 국무장관과 면담하느냐는 질문에는 “그건 말할 수 없고 나중에 말하겠다”며 “그쪽에서 비공개를 원칙으로 했다”고만 답했다.
장 대표는 14일 오후 2시 한국전 참전비를 참배한 뒤 공화당 라이언 징키 하원의원, 동아태 소위원장인 한국계 영 김 하원의원, 미 연방의회 지한파 모임 ‘코리아 코커스’에서 활동하는 조 윌슨 하원의원과 잇따라 면담하고 저녁에는 동포 간담회를 한다.
15일에는 미 공화당 출신 인사들이 이끄는 국제공화연구소(IRI)에서 라운드 테이블 형식의 간담회에 참석해 한미동맹 등을 주제로 영어 스피치를 하고 공화당 마이크 켈리 하원의원과 면담, 민주당 앤디 김 상원의원과 도시락 오찬 일정을 소화한다.
같은 날 오후에는 백악관을 찾아 트럼프 정부 주요 인사를 만나고, 저녁에는 워싱턴 특파원과 만찬 간담회를 열어 방미 성과를 설명한 뒤 다음 날인 16일 귀국길에 오른다.
김 특보단장은 “미국 조야 인사들이 비공개 면담을 요청해 일부 일정은 공개하지 못한다”며 “특파원 간담회에서 전체 일정과 성과를 설명할 것”이라고 전했다. 방미 일정이 늘어난 데 대해서는 “미국 조야에서 당 대표를 개별적으로 만나면 좋겠다고 했다”고 덧붙였다.
박수빈 서울시의원, ‘2년 연속’ 쿠키뉴스 선정 지방자치단체 우수 의정대상 수상 영예
서울시의회 행정자치위원회 박수빈 부위원장(더불어민주당, 강북4)이 쿠키뉴스가 주관하는 ‘2026 지방자치단체 우수 의정대상(광역의원 부문)’을 수상했다. 지난해에 이은 2년 연속 수상으로 박 의원의 탁월한 의정 역량을 다시 한번 입증한 쾌거다. 쿠키뉴스는 2022년부터 지방자치 발전과 주민복지 향상에 기여한 기초단체장과 광역의원을 발굴해 시상해 왔다. 올해는 ▲기관 자율 혁신 ▲협력 ▲포용적 행정 ▲신뢰받는 정부 ▲혁신 확산 등을 평가 기준으로, 현장 기자들의 엄격한 검증 과정을 거쳐 기초단체장 3명, 광역의원 11명 등 총 14명을 최종 수상자로 선정했다. 박 의원은 제11대 서울시의회에서 집행부를 향한 날카로운 시정질문과 시정 전반에 대한 빈틈없는 견제, 조례 개정 등을 통한 제도적 대안 마련에 앞장서며 ‘일하는 시의원’의 표본을 보여주었다는 평가를 받았다. 특히 그는 통찰력 있는 시정질문으로 서울항·한강버스·감사의정원·세운지구 등 시 주요 사업의 난맥상을 예리하게 짚어내며 감시자 역할을 충실히 수행했다. 아울러 ▲공유재산 조례 개정을 통한 재산관리의 투명성 제고 ▲교통사고조사원 2차 사고 예방 대책 마련 ▲전국 최초 청소년 섭식장애 지원 조례 발의
서울시의회 바로가기
장 대표 방미 일정에는 김 특보단장, 김장겸 의원, 조정훈 의원이 합류할 예정이다. 김민수 최고위원은 장 대표와 함께 출국했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지