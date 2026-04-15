장동혁, 美 싱크탱크 만나 “신 안보 전략 수립”…오늘 백악관 방문

張 한국전 참전비 참배로 공식 일정 시작

한미동맹·에너지 문제·중국 위협 논의

백악관 방문해 美 정부 인사 면담 계획

부정선거 관련 논의 우려에 “전혀 아냐”

이미지 확대 미국을 방문 중인 국민의힘 장동혁 대표가 14일(현지시간) 미국 싱크탱크 헤리티지재단과 간담회를 하고 있다. 장 대표는 페이스북을 통해 헤리티지재단, 미국우선정책연구소(AFPI) 등 미국 싱크탱크와 간담회를 가졌다고 밝혔다. 국민의힘 제공 닫기 이미지 확대 보기 미국을 방문 중인 국민의힘 장동혁 대표가 14일(현지시간) 미국 싱크탱크 헤리티지재단과 간담회를 하고 있다. 장 대표는 페이스북을 통해 헤리티지재단, 미국우선정책연구소(AFPI) 등 미국 싱크탱크와 간담회를 가졌다고 밝혔다. 국민의힘 제공

이미지 확대 미국을 방문 중인 국민의힘 장동혁 대표가 14일(현지시간) 미국 싱크탱크 헤리티지재단과 간담회를 하고 있다. 장 대표는 페이스북을 통해 헤리티지재단, 미국우선정책연구소(AFPI) 등 미국 싱크탱크와 간담회를 가졌다고 밝혔다. 국민의힘 제공 닫기 이미지 확대 보기 미국을 방문 중인 국민의힘 장동혁 대표가 14일(현지시간) 미국 싱크탱크 헤리티지재단과 간담회를 하고 있다. 장 대표는 페이스북을 통해 헤리티지재단, 미국우선정책연구소(AFPI) 등 미국 싱크탱크와 간담회를 가졌다고 밝혔다. 국민의힘 제공

이미지 확대 미국을 방문 중인 국민의힘 장동혁 대표가 14일(현지시간) 한국전쟁 기념비를 참배하고 있다. 국민의힘 제공 닫기 이미지 확대 보기 미국을 방문 중인 국민의힘 장동혁 대표가 14일(현지시간) 한국전쟁 기념비를 참배하고 있다. 국민의힘 제공

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장동혁 국민의힘 대표가 15일(현지시간) “방미 기간 동안 미국 정부 및 의회 인사들을 만나 외교안보 현안에 대해 논의하고 한미동맹의 굳건함을 공고히 하는 계기로 만들겠다”고 했다. 미 보수 진영 싱크탱크와 외교·안보 현안을 점검한 장 대표는 이날 백악관을 방문할 계획이다.장 대표는 미국 워싱턴DC 한국전 참전비 참배 후 페이스북에 “대한민국의 자유민주주의를 지키기 위해 피를 흘린 참전용사들의 숭고한 희생정신을 절대 잊어서는 안 될 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “최근 벌어진 중동의 전쟁 상황을 보며 자유와 평화의 소중한 가치를 새삼 되새긴다”고 덧붙였다.장 대표는 도널드 트럼프 미국 정권과 미국 보수 진영의 주요 정책을 연구하는 싱크탱크인 미국우선정책연구소(AFPI) 및 헤리티지재단과 간담회도 가졌다. 간담회에서는 주로 한미동맹의 방향성, 안보와 경제, 에너지 문제, 중국의 위협, 미국 보조함대 건조 부분에 대한 우리 조선업의 수급 능력 등 외교·안보 전반에 걸친 논의가 진행됐다.장 대표는 소셜미디어(SNS)에 “우리는 강력한 한미동맹을 통해 에너지 위기와 안보 리스크를 비롯한 여러 위협을 헤쳐 나가야 한다”며 “대한민국이 글로벌 중추국가로 발돋움하기 위한 국민의힘의 신 안보전략을 수립하겠다”고 강조했다.장 대표는 14일(현지시간) 한국전 참전비 참배를 시작으로 공식 일정을 시작했다. 이어 영 김 하원의원과 미 의회 지한파 모임 ‘코리아 코커스’ 소속 조 윌슨 하원의원을 면담했다. 현지 동포들과의 간담회도 마쳤다.장 대표는 이날 오전에는 공화당 인사들이 주도하는 비영리단체 국제공화연구소(IRI) 원탁회의에 참석해 영어로 연설할 예정이다. 트렌트 켈리 하원의원과의 면담과 앤디 김 상원의원과의 오찬 면담도 잡혀 있다. 오후에는 백악관 및 국무부를 방문해 미 정부 주요 인사들과 면담할 계획이다.박성훈 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 장 대표와 도널드 트럼프 미국 대통령과의 면담 가능성에 대해 “공식 일정 외 현지에서 어떤 만남이 진행되는지 전달받은 바 없다”고 했다. 장 대표가 우편투표 제한을 지지해 온 조 그루터스 미국 공화당 전국위원회 의장을 만난 데 대해선 “(부정선거 관련) 만남은 전혀 아니다”라며 “장 대표가 미국에 간 가장 큰 이유는 한미동맹의 가치를 최우선으로 트럼프 행정부에서 터져 나오는 이재명 정부의 대북관 문제 등을 바로잡으려는 것”이라고 설명했다.