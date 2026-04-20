최호권 영등포구청장 예비후보 “경선 취소, 단수 공천 위한 꼼수”

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최호권 서울 영등포구청장 예비후보.
본인 제공
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최호권 서울 영등포구청장 예비후보가 20일 국민의힘 서울시당 공천관리위원회의 후보자 공천 과정 중 컷오프(공천 배제)와 단수 추천 결정에 대해 “특정 후보를 밀어주기 위한 꼼수 정치”라고 비판했다.
최 예비후보는 이날 발표한 입장문에서 이번 결정은 “원칙 없는 ‘표적 컷오프’”라며 “당규상 명시된 5대 부적격 기준 중 어디에도 해당하지 않음에도 불구하고 경선에서 배제시킨 것은 특정인을 단수 추천하기 위한 사전 각본에 따른 것이 아니냐”고 주장했다.
최 후보는 “당협위원장 중 한 명이 공관위원을 접촉해 문제를 제기하고 ‘지방선거를 지원하지 않겠다’는 이른바 ‘선거 보이콧’ 발언을 하며 압박했다는 사실을 공관위원 면담 자리에서 전해 들었다”며 “공천 기준이 당협위원장의 부당한 압박과 밀담에 좌우되는 것이냐”고 말했다.
그는 지난 17일 법원이 후보 경선 컷오프 결정 효력을 정지해 달라는 가처분 신청에 대해 기각 결정을 한 것을 두고 “법원이 정당의 자율성을 이유로 가처분 신청을 기각한 것이지 그 실체적 내용까지 정당화해 주는 것은 아니다”라고 밝혔다.
박석 서울시의원 “서울형어린이집 현원 기준 미달 시설도 재공인 신청 가능해져”
서울시의회 박석 의원(국민의힘, 도봉3)은 저출산으로 인한 아동수 급감으로 운영난을 겪고 있는 가정어린이집의 현실을 반영해 ‘서울형어린이집’ 재공인 평가의 핵심 걸림돌이었던 ‘현원 기준’ 완화를 이끌어냈다고 밝혔다. 기존 지침에 따르면 가정어린이집이 서울형어린이집 재공인을 받기 위해서는 ‘평균 현원 10명 이상’이라는 필수지표를 반드시 충족해야 했다. 박 의원은 “도봉구 가정어린이집 연합회와의 소통을 통해 관내 가정어린이집 36개소 중 18곳이 현원 기준 미달로 인증 유지에 어려움을 겪고 있다는 사실을 확인했다”며 “이는 개별 기관의 운영난을 넘어 지역사회의 영아 보육 기반 자체가 흔들릴 수 있는 중대한 사안이었다”고 전했다. 그는 “단지 현원이 적다는 이유로 역량 있는 가정어린이집들이 재공인에서 탈락해 폐원 위기에 몰리는 것은 촘촘한 아이돌봄 인프라 확충이라는 서울시 정책 기조에 어긋나는 일”이라고 지적하며, 서울시 여성가족실에 저출산 상황에 맞는 평가 지표의 유연한 적용을 촉구했다. 그 결과 서울시는 20일 ‘2026년 필수지표(평균 현원) 한시적 예외 적용’을 골자로 하는 ‘2026년도 서울형어린이집 재공인 평가계획 추가 공고(제2026-8354호)
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그러면서 “투명한 공천 원칙이 바로 설 때까지 구민, 당원들과 함께 끝까지 행동할 것”이라고 덧붙였다.
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