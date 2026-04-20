“짧은 치마 왜 입었냐” 비난받자 ‘온몸’ 검게 칠해…中 여성 해설자의 ‘반격’ 화제

이미지 확대 전신에 검은색 분장을 하고 방송에 나와 화제를 모은 중국 e스포츠 해설자 사사(Zhazha·오른쪽). FTV 뉴스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 전신에 검은색 분장을 하고 방송에 나와 화제를 모은 중국 e스포츠 해설자 사사(Zhazha·오른쪽). FTV 뉴스 캡처

이미지 확대 사사는 짧은 치마를 착용해 네티즌들로부터 비난을 받은 뒤 검은색 전신 분장을 강행했다. FTV 뉴스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 사사는 짧은 치마를 착용해 네티즌들로부터 비난을 받은 뒤 검은색 전신 분장을 강행했다. FTV 뉴스 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국의 한 여성 게임 해설자가 짧은 치마 착용으로 논란에 휩싸이자, 아예 온몸을 검게 칠하고 방송에 나와 현지에서 화제가 되고 있다. 해명에도 불구하고 계속되는 비난에 파격적인 방식으로 대응한 것이다.19일 FTV 뉴스, 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신에 따르면 중국의 e스포츠 해설자 사사(Zhazha)가 독특한 방식으로 논란에 대응해 눈길을 끌었다.틱톡에서 100만명 가까운 팔로워를 보유한 사사는 최근 중국 NBPL e스포츠 대회 ‘영겁무간’ 해설을 맡았다. 매 경기마다 그녀는 짧은 치마를 입고 전문적인 해설을 선보였다.하지만 이 모습이 온라인에 퍼지면서 논란이 시작됐다. 일부 누리꾼들은 “남성의 시선에 영합한다”며 비난했고, 주최 측이 여성 해설자에게 치마 착용을 강요했다는 의혹도 제기됐다.심지어 노출 방지를 위해 긴장된 자세를 오래 유지하다 보니 다리가 푸르게 변하고 꼬인 것처럼 보인다는 소문까지 돌았다.이에 사사는 직접 해명에 나섰다. 주최 측이 치마 착용을 강요한 적은 없으며 방송 중 다리를 모으고 앉는 것은 화면에 잘 나오기 위한 것일 뿐이라고 설명했다. 카메라가 다른 곳을 비출 때는 다리를 편하게 내리고 해설한다고도 덧붙였다.다리 피부색 변화는 추운 실내 온도 때문이라고 밝혔다. 해설석에서 환기를 위해 에어컨 두 대가 계속 가동됐기 때문이라는 것이다.그러나 이러한 해명에도 논란은 가라앉지 않았다.그러자 사사는 검은색 원피스를 입고 팔다리에 검은 토시를 끼고 얼굴까지 검게 칠한 채 방송에 등장했다. 밝게 웃을 때만 하얀 치아가 드러났다.옆자리 남성 진행자는 방송 내내 웃음을 참는 모습이었다. 이에 “남성 진행자는 온갖 슬픈 일을 다 떠올렸을 것 같다”, “생방송 보면서도 웃음 참기 힘들었는데 그들은 어떻게 참았을까”, “웃긴 여자를 건드리면 안 된다고 했잖아” 등 누리꾼들의 반응이 쏟아졌다.