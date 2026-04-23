[속보] 1분기 韓경제 1.7% ‘깜짝 성장’… 5년여만 최고치

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 1분기 韓경제 1.7% ‘깜짝 성장’… 5년여만 최고치

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-04-23 08:35
수정 2026-04-23 08:37
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
올해 1분기 한국 경제가 반도체 등 수출 호조와 투자 등 내수 회복에 힘입어 큰 폭으로 성장했다. 한국은행이 23일 발표한 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 1.7%로, 5년 6개월 만에 가장 높은 분기 성장률이다. 사진은 지난 1일 경기 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 2026.4.1 연합뉴스
올해 1분기 한국 경제가 반도체 등 수출 호조와 투자 등 내수 회복에 힘입어 큰 폭으로 성장했다. 한국은행이 23일 발표한 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 1.7%로, 5년 6개월 만에 가장 높은 분기 성장률이다. 사진은 지난 1일 경기 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 2026.4.1 연합뉴스


올해 1분기 한국 경제가 반도체 등 수출 호조와 투자 등 내수 회복에 힘입어 큰 폭으로 성장했다.

한국은행은 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전 분기 대비·속보치)이 1.7%로 집계됐다고 23일 밝혔다.

지난 2월 한은이 제시한 1분기 성장률 전망치(0.9%)의 두 배에 가까운 수치이자, 2020년 3분기(2.2%) 이후 5년 6개월 만에 가장 높은 분기 성장률이다.

분기 성장률은 지난해 1분기 -0.2%에서 2분기 0.7%, 3분기 1.3%로 점차 개선되다가 4분기 -0.2%로 주저앉은 뒤 올해 들어 급반등에 성공했다.

지난 2월 말 미국·이스라엘의 이란 공습으로 시작된 중동 전쟁 여파에도 수출 호조 등에 힘입어 1분기에 하방 압력은 제한적이었던 것으로 풀이된다. 지난해 4분기 성장률 급락에 따른 기저효과도 작용한 것으로 분석된다.

부문별로 보면 민간소비는 의류 등 재화가 늘며 0.5% 증가했다. 정부소비는 물건비 지출을 중심으로 0.1% 늘었다.

투자는 증가세가 두드러졌다. 건설투자는 건물건설과 토목건설이 나란히 늘어 2.8% 증가했고, 설비투자도 기계류와 운송장비가 모두 늘어 4.8% 뛰었다.

수출은 반도체 등 정보기술(IT) 품목을 중심으로 5.1% 급증했다. 지난 2020년 3분기(14.6%) 이후 가장 높은 증가율이다. 다만, 수입도 기계 및 장비, 자동차 등을 위주로 3.0% 늘었다.

1분기 실질 국내총소득(GDI)은 지난해 4분기보다 7.5% 급증해 성장률을 큰 폭으로 웃돌았다. 1988년 1분기(8.0%) 이후 최고치다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
올해 1분기 한국 GDP 성장률은 몇 %였는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로