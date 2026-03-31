김민석 “전 부처 긴장 조여라”…중동 전쟁·선거 대비 국정 비상점검

이미지 확대 김민석 총리, K-온라인 국정문답 김민석 국무총리가 31일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 유튜브 생방송으로 진행되는 K-온라인 국정문답에서 발언하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김민석 총리, K-온라인 국정문답 김민석 국무총리가 31일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 유튜브 생방송으로 진행되는 K-온라인 국정문답에서 발언하고 있다.

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김민석 국무총리가 최근 불안한 중동 정세와 오는 6월 지방선거 등을 앞두고 “전 부처가 긴장을 조여야 한다”며 ‘국정 비상점검’에 나서겠다고 강조했다.김 총리는 31일 정부서울청사에서 기자들과 만나 “선거가 다가오고 단체장들도 출마하는 데가 많아 느슨해질 우려가 있다”며 “중앙 정부 관련 정책들이 시행되는 데 조금 누수가 생기는 것 아니냔 우려도 있다”고 언급했다.김 총리는 “지금 공교롭게도 비상경제 상황에다가 선거를 앞둬 비상경제, 안전, 정책시행 들을 다 종합 점검했으면 싶은 타이밍이 와서 전 부처가 조금 신경을 써달라 한 것”이라며 “저도 (점검을 위해) 어디를 방문할지 훑어보고 있다”고 말했다.김 총리는 또 ‘서울대 10개 만들기’, ‘광주·전남 통합 후속 작업’, ‘메가특구 규제 개혁 및 산업별 지역 배치’, ‘2차 공공기관 이전’ 등의 문제를 선거 직후에 속도를 내겠다고 강조했다. 이밖에 청년 문제에도 중점을 두고 있다면서 5월 중 서울에서 청년 취업 관련 ‘멘토링 엑스포’를 개최할 예정이라고 밝혔다.