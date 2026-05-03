얼굴 공개된 아이돌 연습생, 돌연 사라져…데뷔 두달 앞두고 무슨 일

세줄 요약 일본인 아이돌 연습생 A씨가 남성 6인조 그룹 데뷔를 두 달 앞두고 돌연 잠적해 경찰이 수사에 착수했다. 소속사는 이중 계약 정황과 반복된 잠적을 주장하며 5743만원 피해를 호소했고, 경찰은 출국정지 뒤 소재를 추적 중이다. 데뷔 앞둔 일본인 연습생 돌연 잠적

소속사, 이중 계약과 반복 잠적 주장

경찰, 사기 혐의 출국정지 뒤 추적

이미지 확대 기사와 관계 없는 K팝 아이돌 공연 자료 사진. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 기사와 관계 없는 K팝 아이돌 공연 자료 사진. 연합뉴스

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외국인 아이돌 연습생이 그룹 데뷔를 앞두고 돌연 잠적하는 일이 발생해 경찰이 수사 중이다.3일 경찰 등에 따르면 최근 서울 영등포경찰서는 한 아이돌 그룹 소속사로부터 고소장을 접수한 뒤 일본인 연습생 A씨에 대해 사기 혐의로 출국정지 조치를 내렸다.A씨는 남성 6인조 그룹의 일원으로 데뷔를 두 달 앞둔 지난해 12월 “신뢰 관계가 붕괴됐다”는 말만 남기고 사라져 버린 것으로 전해졌다.당시 이미 뮤직비디오 촬영을 마친 뒤였고, 음원과 멤버들 얼굴까지 공개된 상태였다. 결국 이 그룹은 A씨를 뺀 5인 체제로 데뷔해 활동 중이다.소속사가 뒤늦게 법적 대응에 나선 것은 전속계약을 맺었던 A씨가 이미 다른 기획사 소속이었던 사실이 드러났기 때문이다. 이른바 ‘이중 계약’을 한 것이다.소속사 측은 “A씨가 이전에 계약한 회사에서도 돌연 연락을 끊고 잠적한 것으로 확인됐다”고 밝혔다. 그가 국내 기획사들과 계약해 막대한 투자를 받고 나서 활동을 시작할 때가 되면 일본으로 도망가는 행위를 반복해왔다는 게 소속사 주장이다.소속사는 A씨의 잠적으로 4개월간 5743만원의 피해를 봤다고 추산했다. A씨에게 들어간 훈련 비용, 노래·안무 제작비, 녹음비, 뮤직비디오 촬영비, 식대, 숙소 임대료 등을 합산한 액수다.경찰은 A씨가 한국에 있다고 보고 소재를 추적하고 있다.