김태흠 충남지사, 정진석 공천 과정 “억장 무너져”…탈당 암시

세줄 요약 김태흠 충남지사가 정진석 전 비서실장의 공천 추진을 두고 “억장이 무너진다”고 비판했다. 그는 12·3 계엄 이후의 혼란을 언급하며, 상식과 국민 목소리에 맞지 않으면 당을 떠날 수밖에 없다고 경고했다. 정진석 공천 추진에 김태흠 강한 반발

억장이 무너진다며 당 지도부 비판

바로잡지 않으면 탈당 가능성 경고

이미지 확대 김태흠 충남지사. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 김태흠 충남지사. 서울신문DB

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국민의힘 소속 김태흠 충남지사가 ‘원조 친윤’ 정진석 전 대통령 비서실장의 공천 과정과 관련해 “억장이 무너지는 심정”이라며 강하게 비판했다.김 지사는 상황이 바로잡히지 않을 경우 “떠날 수밖에 없다”며 당 지도부를 향해 최후통첩도 보냈다.그는 2일 페이스북 입장문을 통해 “작금에 진행되고 있는 정 전 비서실장의 공천 과정을 지켜보며 억장이 무너지는 심정”이라고 밝혔다.이어 “지난 12·3 계엄 이후 1년 6개월간 이어진 비참하고 암울한 상황을 잊어서는 안 된다”며 “이제는 우리가 짊어졌던 멍에와 사슬을 끊어내야 할 때”라고 강조했다.김 지사는 당 지도부를 향해서 “보편성과 상식에 기반해 판단하고 국민의 목소리에 귀를 기울여야 한다”며 “자숙과 반성 없이 국민적 양심에 반하는 행위가 이어진다면 당을 떠날 수밖에 없다”고 했다.윤 전 대통령의 마지막 비서실장인 정 전 비서실장은 6·3 지방선거와 함께 치러지는 공주·부여·청양 보궐선거에 등판할 것으로 전망된다.정 전 비서실장은 지난달 30일 “당과 보수의 재건을 위한 제 마지막 책무를 외면할 수 없었다. 고심 끝에 출마를 결심했다”고 밝힌 바 있다.