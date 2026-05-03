람보르기니 몰다 음주 뺑소니…20대 대학생 징역 8개월

울산지법, 징역 8개월 선고

마약 관련 집행유예 중 범행

법원 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 법원 이미지. 서울신문DB

세줄 요약 울산에서 20대 대학생이 음주 상태로 람보르기니 SUV를 몰다 정차 중인 택시를 들이받고 도주해 징역 8개월을 선고받았다. 혈중알코올농도는 면허 취소 기준을 넘었고, 재판부는 전과와 도주 정황을 고려해 법정구속했다. 음주 상태 람보르기니 SUV 운전

정차 택시 충돌 뒤 약 1㎞ 도주

징역 8개월 선고 및 법정구속

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

음주 상태에서 고가의 수입 SUV를 몰다 사고를 낸 뒤 도주한 20대 대학생에게 실형이 선고됐다.울산지법 형사5단독 조국인 부장판사는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 도주치상 등 혐의로 기소된 20대 여성 A씨에게 징역 8개월을 선고하고 법정구속했다고 3일 밝혔다.A씨는 2024년 10월 밤 울산 시내 한 도로에서 람보르기니 SUV를 운전하던 중 정차해 있던 택시를 들이받았다. 사고 충격으로 택시 기사와 승객의 몸이 크게 흔들릴 정도였지만, 그는 그대로 차량을 몰고 현장을 벗어났다.약 1㎞를 달아난 A씨는 신고받고 출동한 경찰에 붙잡혔다. 당시 혈중알코올농도는 0.098%로, 면허 취소 기준인 0.08%를 웃돌았다.A씨는 동종 전과는 없고 피해자들과 합의했지만 재판부는 이례적으로 법정구속을 결정했다.재판부는 “피고인은 마약 관련 범죄로 집행유예를 선고받은 지 6개월 만에 다시 음주운전 사고를 내고 도주했다”며 “잘못을 인정하고 피해가 중하지 않더라도 엄중한 처벌이 불가피하다”고 밝혔다.