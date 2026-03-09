이 대통령 “석유 제품에 최고 가격 제도 신속 도입…주유소 담합 단속”

방금 들어온 뉴스

이 대통령 “석유 제품에 최고 가격 제도 신속 도입…주유소 담합 단속”

김진아 기자
김진아 기자
입력 2026-03-09 13:35
수정 2026-03-09 13:35
청와대서 비상경제점검회의 개최

이미지 확대
이재명 대통령, 중동상황 관련 비상경제점검회의 발언
이재명 대통령, 중동상황 관련 비상경제점검회의 발언 이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 중동상황 관련 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.
연합뉴스


이재명 대통령은 9일 “최근에 과도하게 인상된 석유 제품에 대해서는 최고 가격 제도를 신속하게 도입하고 과감하게 시행해야겠다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 중동 상황과 관련해 비상경제점검회의를 열어 “특히 글로벌 무역과 중동 에너지 수입 의존도가 높은 우리 경제에 상당한 부담 요인으로 작용하고 있다”고 진단하며 이처럼 밝혔다.

이 대통령은 이번 미국과 이란 간 분쟁이 최악의 상황을 염두에 둬야 한다며 금융과 에너지, 실물 경제에 미치는 영향에 대해서 우려했다. 이 대통령은 금융 및 외환 시장에 관해 “필요한 경우에는 100조원 규모로 마련돼 있는 시장 안정 프로그램을 적극적으로 확대하고 정부와 중앙은행 차원의 추가 조치도 선제적으로 준비해야 되겠다”고 말했다. 이어 “특히 어려운 시장 환경을 악용해 부당 이익을 취하려는 세력에 대해서는 엄단하고 특히 이번 상황을 계기로 우리 자본 시장의 체질 개선을 위한 개혁 과제도 속도감 있게 추진해 나가면 좋겠다”고 했다.

이 대통령은 ‘위기가 곧 기회’라고 강조했다. 이 대통령은 “에너지 수급과 가계 불안 상황이 엄중한 만큼 이에 상응하는 비상한 대책도 필요하다”며 “전략적 협력 국가들과 공조해 호르무즈 해협을 경유하지 않는 대체 공급선을 신속하게 발굴하면 좋겠다”고 했다. 이어 “정유사와 주유소의 담합, 매점매석, 사재기 등 불법 행위는 철저하게 단속하고 위반할 경우 그로 인해서 생길 이익의 몇 배에 해당되는 엄정한 제재를 할 필요가 있다”고 덧붙였다.

김진아 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
