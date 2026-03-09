‘발등에 불’ 중동 상황…李 대통령 비상경제회의 주재

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이재명 대통령이 지난 6일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.3.6. 연합뉴스
이재명 대통령은 9일 청와대에서 최근 중동 위기 상황과 관련한 경제 및 물가 대책을 위한 비상경제점검회의를 주재한다.
이번 회의에서는 중동 위기에 따른 주식과 환율 등 금융시장 변동성과 유류비 급등 상황을 집중적으로 점검하고, 에너지 수급 현황과 대응 방안 등을 논의할 전망이다. 정부는 지난주 아랍에미리트(UAE)로부터 원유 600만 배럴 긴급 도입을 확정하는 등 금융 시장 변동성과 유류비 급등 상황 관리에 국정 역량을 집중하고 있다.
유류비 담합이나 가격 조작 등 시장 불공정 행위에 대한 엄단 방침도 다룰 것으로 보인다. 이 대통령은 민생을 침해하는 불법 행위에 대한 무관용 원칙을 거듭 강조해왔다. 법과 원칙에 기반한 경제 영역 ‘비정상의 정상화’를 추진하겠다는 의지도 이날 재차 밝힐 것으로 예상된다.
이 대통령은 10일 주요 대기업 및 협력 중소기업 인사들을 청와대로 초청해 간담회를 연다. 삼성전자와 SK수펙스추구협의회, 현대자동차, 한화오션, 네이버 등 주요 대기업 사장급 임원 등 관계자들과 협력 중소기업인 등 총 36명이 참석할 예정이다.
신동원 서울시의원, 대한민국상이군경회 서울지부로부터 감사패 받아
서울시의회 보건복지위원회 신동원 부위원장(노원1, 국민의힘)은 지난 4일 대한민국상이군경회 서울지부로부터 국가유공자 복지 향상에 기여한 공로로 감사패를 받았다. 이날 2026년 보훈복지문화대학 서울시립상이군경복지관(관장 황준호) 입학식 행사는 보훈복지문화대학 서울캠퍼스(학장 구본욱)에서 주관하고, 국가보훈부와 한국보훈복지의료공단에서 후원했다. 이번 감사패는 신 의원이 평소 국가유공자에 대한 존경과 깊은 관심을 가지고, 상이군경회 복지 증진을 위해 노력해 온 점을 인정받아 수여됐다. 대한민국상이군경회 서울지부(지부장 구본욱)는 감사패를 전달하면서 “국가유공자에 대한 남다른 사랑과 관심으로 대한민국상이군경회의 단체 위상 강화에 앞장섰으며, 특히 2026년도 서울시립상이군경복지관 회원 복지 향상에 기여한 공로가 크므로 서울지역 모든 회원의 감사한 마음을 담아 이 패를 드립니다”라고 전했다. 신 의원은 “나라를 위해 헌신하신 국가유공자와 상이군경 회원 여러분께 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다”며 “앞으로도 서울시의회 보건복지위원회에서 국가유공자와 보훈 가족의 복지 향상, 예우를 위해 더욱 세심하게 살피고, 노력하겠다”고 밝혔다. 한편, 신 의원은 평소 지역사
서울시의회 바로가기
이번 간담회는 ‘상생협력의 씨앗, 모두의 성장으로 꽃 피우다’라는 슬로건 아래 우수 실천 기업을 격려하고 모범 사례를 확산하기 위해 마련됐다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지