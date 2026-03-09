李대통령 “석유 최고가격제 과감히 시행…매점매석 엄정 제재”

“100조원 시장 안정 프로그램 확대”

이재명 대통령이 중동 사태에 따른 유가 급등에 대응해 석유 제품에 대한 최고가격제를 시행하겠다고 9일 밝혔다. 또 금융·외환 시장 변동성 대응을 위해 100조원 규모의 시장 안정 프로그램을 적극적으로 확대할 것을 금융당국에 주문했다.이 대통령은 이날 청와대에서 ‘중동 상황 관련 비상경제점검회의’를 주재하고 “향후 전개 양상을 예단하기 어려운 만큼 정부는 최악의 상황까지 염두에 두고 비상한 각오로 선제적 대응책을 마련해야 되겠다”며 이같이 말했다.이 대통령은 “정유사와 주유소의 담합, 매점매석, 사재기 등 불법 행위는 철저하게 단속하고, 위반할 경우 그로 인해서 생길 이익의 몇 배에 해당하는 엄정한 제재를 할 필요가 있다”며 “최근 과도하게 인상된 석유 제품에 대해서는 최고 가격 제도를 신속하게 도입하고 과감하게 시행해야겠다”고 지시했다.또 “우리 경제의 혈맥인 금융, 외환시장의 변동성 확대에 적극적으로 대응해 주시기 바란다”며 “필요한 경우에는 100조원 규모로 마련되어 있는 시장 안정 프로그램을 적극적으로 확대하고, 정부와 중앙은행 차원의 추가 조치도 선제적으로 준비해야 되겠다”고 주문했다.그러면서 “특히 어려운 시장 환경을 악용해서 부당 이익을 취하려는 세력에 대해서는 엄단하고, 특히 이번 상황을 계기로 우리 자본시장의 체질 개선을 위한 개혁 과제도 속도감 있게 추진해 나가면 좋겠다”고 강조했다.특히 “언제나 말씀드리지만 위기가 곧 기회다. 객관적 상황은 우리만 겪는 것이 아니라 모두가 함께 겪고 있는 것”이라며 “결국은 이런 상황에서 어떻게 대비하느냐, 대응하느냐에 따라서 다음 결정이 된다”고 덧붙였다.