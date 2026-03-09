李대통령 “검찰·법원·언론 개혁, 초가삼간 태우면 안 돼”

“개혁은 외과 시술적 교정이 유용할 때 많다”

법원 비판에 “사법 부정, 전체 아닌 일부 문제”

이미지 확대 이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 중동 상황 대응책 논의를 위한 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.3.5 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 중동 상황 대응책 논의를 위한 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.3.5 연합뉴스

이미지 확대 엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 엑스(X) 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 9일 “필요한 개혁을 하더라도 전체를 싸잡아 비난하며 모두를 개혁 대상으로 몰아 빈대 잡자고 초가삼간 태우는 결과가 되지 않게 조심해야 한다”며 “검찰개혁이든 노동·경제개혁이든 언론개혁이든 법원개혁이든 그 무슨 개혁이든 그래야 한다는 게 제 생각”이라고 강조했다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 ‘개혁은 외과 시술적 교정이 유용할 때가 많다’라는 제목의 글을 올리며 이같이 밝혔다. 지난 7일 “대통령이나 집권 세력이 됐다고 마음대로 다할 수 없다”는 메시지를 낸 데 이어 이틀 만에 ‘합리적 개혁’을 강조한 것이다.이 대통령은 “문제를 제거하고 문제 인사에게 엄정한 책임을 묻되, 무관한 다수 구성원의 의욕을 잃거나 상처 입게 하는 것은 최소화해야 한다”며 “아무리 어려운 개혁이라도 절대 포기하지 않되, 그로 인한 상처와 갈등을 최소화하기 위해 조심 또 조심해야 한다”고 지적했다.이 대통령은 “국민통합과 개혁이라는 양립하기 어려운 두 과제를 모두 원만하게 이행하기 위해 제 나름대로 고심한 결과임을 이해해달라”며 “개혁은 혁명보다 어렵다고 한다. 지난하고 번거롭고 복잡하다고 혁명을 할 수는 없다”고 적었다.그러면서 “더디고 힘들더라도, 시간이 걸리고 조금 마뜩잖더라도 서로 믿고 격려하며 든든하게 함께 가 주시면 고맙겠다”고 당부했다.이 대통령의 글은 한 X 이용자가 지난해 5월 대법원의 이 대통령 공직선거법 사건 파기환송을 두고 ‘법원 전체가 이 대통령을 낙마시키려 했었다’고 주장한 글에 답하는 형식을 취했다.이 대통령은 “공직 사회에 문제가 많다지만 구성원 모두의 문제는 아니다”라며 “법원에도 정치적, 사적으로 정의를 비트는 경우가 있지만, 사법 정의와 인권 보호를 위해 법과 양심에 따라 용기 있게 판결하는 법관들이 훨씬 많다”고 언급했다.아울러 “우리의 사법 신뢰도는 세계적 수준이라는 게 법조인으로서 저의 믿음”이라며 “시민 운동 과정에서 시작된 부패 검찰의 수사·기소권 남용으로 오랫동안 기소와 구속영장 청구가 반복됐지만 양심적 법관들의 정의로운 판결 덕에 지금껏 살아남아 대통령 직무까지 수행하고 있다”고 돌아봤다.이 대통령은 검찰이 자신을 기소한 사건에서 구속영장이 기각되거나 무죄가 선고된 사례들을 열거했다. 그러면서 “저의 대한민국 사법부 전체에 대한 일반적 신뢰는 인혁당·조봉암 사건 같은 사법 살인 범죄, 선거법 1심 판결이나 대법원 파기환송으로 상당히 훼손되긴 했다”면서도 “구속영장 기각이나 선거법 항소심 무죄 판결에서 보듯 사법 부정은 법원 전체가 아니라 일부의 문제임을 알 수 있다”고 설명했다.