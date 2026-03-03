한동훈 “저를 탄핵의 바다 건너는 도구로 써달라”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

한동훈 “저를 탄핵의 바다 건너는 도구로 써달라”

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-03-03 14:00
수정 2026-03-03 14:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
한동훈 전 국민의힘 대표가 지난달 8일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 열린 ‘한동훈 토크콘서트 2026’에 입장하고 있다. 2026.2.8 홍윤기 기자
한동훈 전 국민의힘 대표가 지난달 8일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 열린 ‘한동훈 토크콘서트 2026’에 입장하고 있다. 2026.2.8 홍윤기 기자


한동훈 전 국민의힘 대표는 3일 “저를 보수가 이 지긋지긋한 탄핵의 바다를 건너는 배나 도구로 써달라”고 말했다.

한 전 대표는 이날 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에서 “(12·3 당시) 집권 여당의 대표로서 계엄을 저지하고 탄핵에 찬성하고, 그 입장을 1년 넘게 일관성 있게 유지해 온 거의 유일한 세력 중 하나”라며 이같이 밝혔다.

그는 지난주 대구 서문시장 방문 당시 지역 주민들도 ‘윤석열 노선 극복’을 이야기했다고 언급하며 “윤석열 노선은 윤 전 대통령이 있냐 없냐의 문제가 아니라 계엄에 관한 문제, 탄핵에 관한 문제, 부정선거에 관한 문제”라며 “극복하지 않으면 미래로 갈 수 없다”고 강조했다.

또한 대구에서 ‘죽이 되든 밥이 되든 나서보겠다’고 말한 의미에 대해 “보수 재건에 앞장서겠다는 말”이라며 “그 과정에서 개인적으로 불리하고 난관이 있어도 앞장서서 뚫고 나가겠다는 뜻”이라고 설명했다.

보궐선거 출마를 염두에 둔 발언이라는 해석에 대해서는 “출마 여부는 부수적인 문제”라며 “목표를 향하는 과정에서 여러 선택을 할 수 있겠지만, 이것 아니면 안 된다고 목맬 이유는 없다”고 전했다.



국민의힘 내에서 한 전 대표의 대구 서문시장 방문에 동행한 친한계 의원들에 대해 ‘해당 행위’라는 지적이 나오는 데 대해서는 “해장(張) 행위가 아닐까 싶다”면서 “뜻을 같이하는 사람들끼리 시장에 같이 가는 게 큰 문제인가. 홍위병 같은 사람 몇 명이 문제를 제기한다”고 덧붙였다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로