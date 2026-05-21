전 연인 살해 뒤 시신 유기 혐의 김영우 징역 23년 선고

세줄 요약 청주지법은 전 연인을 흉기로 살해한 뒤 시신을 유기한 혐의로 기소된 김영우에게 징역 23년을 선고했다. 재판부는 범행의 잔혹성과 은폐 정황을 지적했고, 혐의 인정과 유족 합의 등을 참작해 형을 정했다고 밝혔다. 전 연인 살해·시신 유기 혐의 징역 23년 선고

재판부, 잔혹성·은폐 정황 지적하며 중형 판단

혐의 인정·유족 합의는 양형에 일부 반영

이미지 확대 지난해 12월 30일간 충북경찰청 홈페이지에 공개된 김영우의 신상정보. 닫기 이미지 확대 보기 지난해 12월 30일간 충북경찰청 홈페이지에 공개된 김영우의 신상정보.

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전 연인을 흉기로 살해한 뒤 시신을 유기한 혐의를 받고 있는 청주 실종여성 살해사건 피고인 김영우(55)가 중형을 선고받았다.청주지법 형사22부(부장 한상원)는 21일 살인, 사체유기 혐의로 구속기소 된 김씨에게 징역 23년을 선고했다.재판부는 “피고인은 피해자를 잔혹하게 살해한 뒤 시신을 폐수처리장에 유기하고 피해자 차량을 호수에 빠트리는 등 범행을 은폐했다”면서 “범행을 인정하고 있고, 유족들과 합의한 점 등을 참작해 형을 정했다”고 판시했다.김씨는 지난해 10월 14일 전 연인 B(50대)씨의 차 안에서 말다툼을 벌이다 흉기를 휘둘러 B씨를 숨지게 한 혐의로 기소됐다. 그는 B씨 시신을 마대에 넣어 자신의 거래처인 음성군의 한 업체에 유기한 혐의도 받는다.범행을 부인해오던 그는 자신이 충주호에 버린 B씨 차량이 인양되는 등 수사망이 좁혀오자 살인을 자백하고 시신 유기 장소를 지목했다. B씨 시신은 자녀들의 실종 신고가 접수된 지 44일 만에 발견됐다.당시 경찰은 범행의 잔혹성 등을 종합해 김씨의 신상정보를 공개했다.충북에서 범죄자 신상정보가 공개된 첫 사례였다.