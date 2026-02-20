6·3 지방선거 대구 기초단체장 예비후보 등록 스타트…표심 잡기 총력전

정장수 前 부시장, 중구청장 예비후보 등록
달서구에선 권근상·김형일·조홍철 등록…격전 예고
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
정장수 전 대구시 경제부시장이 6·3 지방선거 기초단체장 예비후보 등록 첫 날인 20일 예비후보 등록을 마치고 중구 번개시장을 찾아 상인과 대화를 나누고 있다. 정장수 예비후보 측 제공
6·3 지방선거에 도전하는 대구 지역 기초단체장과 광역·기초의원 예비후보자 등록이 20일 시작됐다. 이에 예비후보 등록을 마친 출마예정자들은 자신이 속한 정당의 상징색 점퍼를 입고 본격적인 선거운동에 나섰다.
정장수 전 대구시 경제부시장은 예비후보 등록 첫 날인 이날 오전 중구 선거관리위원회에 중구청장 예비후보 등록을 마치고 지역 내 전통시장과 복지시설을 돌며 표심 잡기에 나섰다.
정 예비후보는 “전통시장을 비롯한 현장을 돌면서 ‘해야할 일이 정말 많다’는 생각이 들었다”며 “2004년 국회의원 보좌관을 시작으로 20여 년 동안 국회와 지방정부에서 쌓아온 경험과 능력을 오롯이 중구에 녹여내겠다”고 말했다. 그러면서 “완전히 달라진 중구를 만들 것”이라고 강조했다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
권근상 전 국민권익위원회 권익개선정책국장과 김형일 전 대구 달서구 부구청장, 조홍철 전 대구시의원이 20일 달서구청장 예비후보 등록을 하며 기념 촬영을 하고 있다. 권근상·김형일·조홍철 예비후보 측 제공
같은날 달서구에서는 출마예정자 3명이 잇따라 예비후보로 등록하면서 치열한 경쟁을 예고했다. 권근상 전 국민권익위원회 권익개선정책국장과 김형일 전 달서구 부구청장, 조홍철 전 대구시의원이 달서구청장 예비후보로 등록하고 본격적인 선거전에 들어갔다.
권 예비후보는 “달서구의 새로운 도약을 위해서는 지금까지와는 다르게 일하고, 크게 바꿀 준비된 후보가 필요하다”며 “53만 구민이 체감하는 변화, 결과로 증명하는 행정을 펼치겠다”고 말했다.
예비후보 등록 이후 지역 내 충혼탑을 참배한 김 예비후보는 “28년간 공직 현장에서 쌓아온 경험과 실행력을 바탕으로 성과를 증명하는 행정을 펼치겠다”며 “작은 목소리도 정책에 담아내는 구청장이 되겠다”고 각오를 다졌다.
조 예비후보도 예비후보 등록 직후 “지금 달서구는 인구 감소와 청년 유출로 성장 동력이 멈춰 서 있는 골든타임 앞에 있다”며 “저의 집무실은 기업 현장, 국회, 정부 부처라고 생각하고 세일즈 행정 철학을 바탕으로 달서구의 이익을 위해서라면 전국 어디든 달려가겠다”고 강조했다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
김대현 전 대구시의원이 20일 서구 선거관리위원회를 찾아 서구청장 예비후보 등록을 하면서 기념 촬영을 하고 있다. 김대현 전 대구시의원 제공
최기찬 서울시의원, 서울노인종합복지관협회로부터 감사패 수상
최기찬 서울시의원(더불어민주당, 금천2)은 20일 사단법인 서울노인종합복지관협회로부터 노인복지 증진과 사회복지 정책 발전에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다. 이날 감사패를 전달한 서울노인복지관협회는 “최 의원이 제11대 서울시의회 전반기 보건복지위원 재임 기간 노인복지 향상과 사회복지 정책 진전을 위해 책임 있는 의정활동을 이어왔다”고 설명했다. 협회는 이어 “정책토론회를 통해 노인복지 현안을 공론화하고, 이를 제도와 예산으로 연결하며 가시적 변화를 만들어냈다”고 평가하며 최 의원의 수상을 축하했다. 최 의원은 “현장의 목소리를 정책으로 연결하는 것이 정치인으로서 가장 큰 책무”라며 “앞으로도 협회와 현장 전문가, 시민들과 긴밀히 소통하며 어르신들의 삶의 질을 높이는 제도적 기반을 더욱 탄탄히 하겠다”고 소감을 밝혔다. 이은주 서울노인종합복지관협회 회장은 “최 의원의 꾸준한 현장 소통과 정책 제안이 노인복지 제도 개선과 변화로 이어졌다”며 “지속 가능한 노인복지 체계 구축을 위한 동반자 역할을 기대한다”고 전했다. 한편 최 의원은 향후에도 어르신 돌봄 사각지대 해소, 지역사회 중심 노인복지 인프라 강화, 현장 기반 예산 반영 확대 등을 위해
서울시의회 바로가기
서구에선 김대현 대구시의원이 전날 시의회에 사직서를 제출하고 예비후보로 등록했다. 김 예비후보는 “시의원직 사퇴는 더 큰 책임을 지기 위한 선택”이라며 “그동안 의정활동으로 쌓아온 경험과 성과를 바탕으로 말이 아닌 실천으로 증명하겠다”고 공언했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지