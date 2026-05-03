광주시, 중동전쟁 피해 수출입기업에 100억원 지원

업체 당 최대 2억원…대출 금리 2%P 이자 차액 보전

일반경영자금 이용기업도 요건 충족땐 추가신청 가능

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세줄 요약 광주시는 중동 전쟁으로 원자재 수급 차질과 물류비 상승을 겪는 지역 수출입 중소기업에 100억원 규모 긴급경영안정자금을 지원한다. 2024년 이후 수출입 실적이 있는 제조·서비스업체가 대상이며, 업체당 최대 2억원까지 대출받을 수 있다. 중동 전쟁 여파로 수출입기업 지원 발표

광주시, 100억원 긴급경영안정자금 편성

업체당 최대 2억원, 금리 2%P 보전

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광주시는 중동 전쟁으로 인해 원자재 수급 차질과 물류비 상승 어려움을 겪고 있는 지역 수출입 기업을 위해 100억원 규모의 긴급경영안정자금을 지원한다고 3일 밝혔다. 신청 기간은 4월30일부터 배정된 자금이 소진될 때까지다.광주시는 지난해 하반기부터 업력 10년 이하의 수출기업을 대상으로 경영안정자금을 지원해 왔으나, 최근 중동 사태로 인한 경제적 불확실성을 고려해 지원 대상을 모든 수출입 중소기업으로 확대했다.광주시 일반경영안정자금 지원 대상인 제조 또는 서비스 매출 전업률이 30% 이상인 ▲제조업체 ▲제조업 관련 서비스업체 ▲지식서비스업체 등에 해당하면서 2024년 이후 수출입 실적이 있는 중소기업이 지원 대상이다.지원이 필요한 기업은 한국무역통계진흥원이나 한국무역협회 누리집에서 직접수출실적증명서 또는 수입실적증명서를 발급받아 제출하면 된다. 지원 금액은 업체당 최대 2억원이며, 대출 조건은 2년 거치 일시 상환이다.광주시는 기업의 금융 부담을 덜어주기 위해 대출 금리 중 2%P를 이자차액 보전금으로 지원한다. 특히 이번 지원은 실효성을 높이기 위해 기존 일반경영안정자금을 이용 중인 기업이라도 요건만 충족하면 추가로 신청할 수 있도록 했다.융자를 희망하는 기업은 광주경제진흥상생일자리재단 누리집 내 ‘자금지원신청(기금융자관리시스템)’에서 신청하면 된다. 재단의 심사를 거쳐 승인서를 발급받은 기업은 12개 협약 시중 은행에서 융자를 진행할 수 있다.