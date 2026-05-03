아들→아버지→아내 폭행…日 막장 가족 행태에 ‘충격’

세줄 요약 일본 홋카이도 삿포로시에서 10대 아들이 40대 아버지를 주먹으로 때려 상해를 입혔고, 이어 아버지는 40대 아내를 발로 차 체포됐다. 경찰은 가족 간 다툼이 폭행으로 번진 것으로 보고 동기와 경위를 조사한다. 10대 아들, 아버지 얼굴 주먹으로 폭행

아버지, 아내 발로 차 현행범 체포

경찰, 가족 갈등과 폭행 경위 조사

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일본에서 막장 가족이 현지 경찰에 체포됐다. 10대 아들은 40대 아버지를 폭행하고, 아버지는 또 아내를 때려 체포되는 사건이 발생했다.3일 홋카이도 문화방송에 따르면 홋카이도 삿포로시 미나미구에서 “아들에게 20대 정도 맞았다”는 신고가 접수돼 10대 남성이 상해 혐의로 체포됐다.경찰에 붙잡힌 A(18)씨는 지난 1일 오후 11시 40분쯤 자택에서 아버지 B(48)씨의 얼굴을 주먹으로 때려 상처를 입힌 혐의를 받는다. B씨는 얼굴이 심하게 붓는 등 부상을 입었으나 의식은 잃지 않았던 것으로 파악됐다. 경찰 조사 결과, 비슷한 시간대 B씨가 40대 아내 C씨를 발로 걷어찬 사실도 드러나 현행범으로 체포됐다.두 사람은 모두 경찰 조사에서 혐의를 인정했다. 경찰은 “지금까지 가족 간의 문제로 경찰에 접수된 신고가 없었다”면서 “가족 간에 어떤 다툼이 폭행으로 이어진 것으로 보고, 두 사람의 동기를 조사하고 있다”고 말했다.