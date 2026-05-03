트럼프 “우리는 해적”…‘이란 봉쇄’ 자랑 중에 속내 공개

세줄 요약 트럼프 대통령이 미 해군의 이란 관련 선박 나포를 언급하며 “우리는 해적 같다”고 말해 논란이 일었다. 그는 화물과 석유를 압수한 뒤 “수익성 있는 사업”이라고 했고, 미 정부는 이란 항만 봉쇄와 제재를 계속하겠다는 입장을 밝혔다. 트럼프, 이란 선박 나포 두고 해적 발언

화물·석유 압수 자랑하며 수익성 언급

미 정부, 이란 항만 봉쇄·제재 지속

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 미 해군의 이란 항만 봉쇄를 우회하려던 선박을 나포한 것에 대해 ‘우리는 해적’이라고 자랑해 논란이다.지난 1일(현지시간) AFP통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 플로리다주에서 열린 행사에서 미 해군의 선박 나포를 언급한 뒤 “우리는 해적과 같다”며 “어느 정도 해적 같지만 장난은 아니다”라고 밝혔다.그는 “우리는 선박을 장악했고 화물과 석유를 모두 압수했다”며 “매우 수익성 있는 사업”이라고 했다. 그의 발언에 행사장에선 환호가 터져 나왔다.트럼프 대통령은 최근 파키스탄에서 열린 이란과 협상이 성과 없이 끝나자, 이란이 봉쇄한 호르무즈 해협의 역봉쇄를 지시했다. 이후 미군은 원유 등을 싣고 해역을 빠져나가려던 이란 관련 선박을 나포했다. 트럼프 행정부는 항복을 거부하는 이란 정권을 옥죄기 위한 항만 봉쇄를 지속하겠다는 입장이다.피트 헤그세스 국방부 장관은 “필요한 만큼 봉쇄를 지속할 것”이라고 했고, 댄 케인 미 합참의장도 “봉쇄 조치가 이란 항만을 오가는 모든 선박에 적용된다”고 말했다.재무부 해외자산통제국(OFAC)도 이날 공지를 통해 “이란 정권에 통행료 명목의 자금을 지급하거나 (공격하지 않겠다는) 보장을 요청하면 (미국 정부의) 제재 위험이 있다”며 “비(非)미국인 개인 또는 법인이 이란 정부, 이슬람혁명수비대(IRGC)와 거래하면 제재에 노출될 위험이 있다”고 경고했다.