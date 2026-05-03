민형배·이남오 “함평에서 승리의 흐름 시작”

민형배 특별시장 후보, 이남오 후보 지원사격…‘민주당 필승’ 결집

이미지 확대 민형배 민주당 전남광주특별시장 후보가 2일 함평군을 찾아 이남오 민주당 함평군수 후보 지지를 호소했다. 이남호 함평군수 후보사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 민형배 민주당 전남광주특별시장 후보가 2일 함평군을 찾아 이남오 민주당 함평군수 후보 지지를 호소했다. 이남호 함평군수 후보사무소 제공

세줄 요약 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 함평을 방문해 이남오 함평군수 후보의 승리를 호소했다. 월 15만 원 기본소득과 영농형 태양광을 결합한 에너지 연금이 인구소멸 위기 대응책이라고 강조했다. 민형배, 함평 방문해 이남오 지지 호소

기본소득·에너지 연금, 지역소멸 대안 제시

시장·상가 돌며 민심 청취와 결집 강조

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민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 2일 함평을 방문, 이남오 더불어민주당 함평군수 후보와 6.3 지방선거 더불어민주당 출마자들에 대한 전폭적인 지지를 호소했다.민형배 후보는 이날 이남오 후보 선거사무소를 찾아 함평군민과 당원, 지지자들을 격려하고 “전남·광주 통합시대의 중심에 함평이 서게 될 것”이라며 “그 기회를 현실로 만들기 위해서는 젊고 유능한 이남오 후보의 승리가 반드시 필요하다”고 강조했다.민 후보는 특히 이 후보의 대표 공약인 ‘함평형 기본소득’을 언급하며 “월 15만 원 기본소득과 영농형 태양광을 결합한 에너지 연금 정책은 인구소멸 위기를 겪고 있는 함평을 다시 살릴 수 있는 현실적인 대안”이라며 강력한 지지를 표명했다.민 후보는 이후 선거사무소에서 함평 5일시장까지 걸어서 이동하며 인근 상가를 방문, 상인들과 군민들을 직접 만나 민생 현장의 목소리를 청취하고 민주당에 대한 지지와 이남오 후보의 압도적인 승리를 호소했다.민 후보의 이날 함평방문은 ‘이재명 대통령-민형배 특별시장-이남오 함평군수’로 이어지는 책임 있는 정부·여당 라인 구축의 필요성을 강조하는 자리로 평가된다.민주당 관계자는 “중앙정부와 광역, 기초가 하나로 연결될 때 지역 발전의 속도와 성과는 완전히 달라진다”며 “함평 발전의 결정적 기회를 만들기 위해서는 이번 선거에서 더불어민주당의 압도적인 승리가 반드시 필요하다”고 밝혔다.이어 “민형배 후보의 이번 방문은 원팀 결집을 통해 승리의 흐름을 만들고, 함평 발전의 실질적인 전환점을 마련하겠다는 강한 의지의 표현”이라고 덧붙였다.