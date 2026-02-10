강선우, 동료 의원들에게 호소문

이미지 확대
홍기원 더불어민주당 의원이 10일 국회 본회의장에서 강선우 무소속 의원이 보낸 호소 메시지를 읽는 모습이 포착됐다. 메시지에는 강 의원이 ‘1억 원 공천헌금’ 의혹과 관련한 경위를 해명하는 내용이 담겼다.
강 의원은 글에서 “거창한 목표가 아니라 발달장애가 있는 아이보다 하루라도 더 오래 살아도 걱정 없는 세상을 만들고 싶었다”며 정치 입문 배경을 설명했다. 이어 2022년 대선 국면에서 김경 전 서울시의원을 소개받아 만났고, 의례적으로 받은 쇼핑백의 존재를 잊고 지냈다고 밝혔다.
그는 같은 해 4월 공천관리위원회 과정에서 김 전 의원 측 항의를 받고서야 “선물이 1억 원이라는 사실을 알게 됐다”며 “즉시 반환을 지시하고 공관위에도 알렸다”고 주장했다.
경찰은 수사에 속도를 내고 있다. 서울경찰청 공공범죄수사대는 지난 5일 강 의원과 김 전 시의원에 대해 정치자금법 위반 혐의로 구속영장을 신청했다. 두 사람 간 공천헌금 대화 녹취가 공개된 지 한 달여 만이다.
