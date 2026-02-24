조국혁신당, 강선우 체포동의안 ‘찬성 표결 권고’ 당론

“돈 공천이라는 매우 중대한 문제”
방향성 권고하되 판단은 자율 맡겨
민주당은 당론 없이 개별 의원 판단
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
서왕진(가운데) 조국혁신당 원내대표가 24일 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 2026.2.24 연합뉴스
조국혁신당은 24일 국회 본회의 표결을 앞둔 강선우 무소속 의원의 체포동의안과 관련해 ‘찬성 표결 권고’를 당론으로 정했다.
백선희 혁신당 원내대변인은 국회에서 열린 의원총회 직후 “이 사안은 ‘돈 공천’이라는 매우 중대한 문제를 다루고 있다”며 “당은 권고적 당론으로 찬성을 의결했다”고 밝혔다. 권고적 당론은 당의 방향성을 권고하되 판단은 자율에 맡기는 것을 뜻한다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
공천 대가로 1억원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 지난 3일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 2026.2.3 연합뉴스
강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 공천을 대가로 1억원을 수수한 혐의를 받고 있다. 관련 의혹이 제기된 후 강 의원은 더불어민주당을 탈당했다.
이상훈 서울시의원 “교육 인프라 소외 지역 배제하면 ‘미래 교육’의 미래는 없다”
서울시의회 더불어민주당 정책수석부대표 이상훈 의원(강북2)은 지난 20일 열린 ‘서울시의회 더불어민주당-서울시교육청 정책협의회’에서 교육 인프라의 지역 편중을 불러오는 교육 정책을 비판하며 교육 불평등 해소를 위한 대책 마련을 촉구했다. 이번 협의회는 제334회 임시회를 앞두고 서울시의회 민주당 대표단과 서울시교육청 간의 긴밀한 정책 공조를 위해 마련됐으며, 교육청 측에서는 부교육감을 비롯한 주요 실·국장이 참석해 ▲2026년 주요 업무계획 ▲AI 교육 종합계획 ▲서울창의예술교육센터 신규 건립 계획 등을 보고했다. 이 의원은 AI 기반 예술 융합교육을 위한 서울창의예술교육센터를 서초구 잠원동에 설립한다는 계획에 대해 “이미 관련 교육 인프라가 충분히 갖춰진 지역에 미래 교육시설을 추가로 건립하는 것은 지역 균형발전을 정면으로 저해하는 것”이라고 비판했다. 그는 “교육행정의 최우선 가치는 ‘공정’이어야 함에도 미래를 키우는 교육정책이 도리어 강북권 등 특정 지역을 소외시키고 있지는 않은지 꼼꼼히 성찰해야 한다”며 “교육 소외지역의 학생들도 차별 없이 첨단교육 혜택을 누릴 수 있도록 부지 선정부터 정책 수립 전반을 전면 재검토해야 한다”고 강조했다. 이어 교
서울시의회 바로가기
민주당은 강 의원의 체포동의안 표결과 관련해 당론을 정하지 않고 개별 의원들의 판단에 맡기기로 했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지