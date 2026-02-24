조국혁신당, 강선우 체포동의안 ‘찬성 표결 권고’ 당론

“돈 공천이라는 매우 중대한 문제”

방향성 권고하되 판단은 자율 맡겨

민주당은 당론 없이 개별 의원 판단

조국혁신당은 24일 국회 본회의 표결을 앞둔 강선우 무소속 의원의 체포동의안과 관련해 ‘찬성 표결 권고’를 당론으로 정했다.백선희 혁신당 원내대변인은 국회에서 열린 의원총회 직후 “이 사안은 ‘돈 공천’이라는 매우 중대한 문제를 다루고 있다”며 “당은 권고적 당론으로 찬성을 의결했다”고 밝혔다. 권고적 당론은 당의 방향성을 권고하되 판단은 자율에 맡기는 것을 뜻한다.강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 공천을 대가로 1억원을 수수한 혐의를 받고 있다. 관련 의혹이 제기된 후 강 의원은 더불어민주당을 탈당했다.민주당은 강 의원의 체포동의안 표결과 관련해 당론을 정하지 않고 개별 의원들의 판단에 맡기기로 했다.