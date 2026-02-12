사회 [속보]법무부, 강선우 체포동의요구서 국회 제출 김희리 기자 입력 2026-02-12 12:34 수정 2026-02-12 12:34 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/02/12/20260212500185 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 서울신문 속보 닫기 이미지 확대 보기 서울신문 속보 법무부는 정치자금법위반 등 혐의로 구속영장이 청구된 강선우 의원에 대한 체포동의요구서를 국회에 제출했다고 12일 밝혔다. 김희리 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 강선우 의원에 대한 구속영장 청구 혐의는? 정치자금법위반 선거법위반