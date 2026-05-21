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아이는 체험, 부모는 휴식… 에버랜드 ‘에버 키즈 클럽’ 인기

입력 2026-05-21 10:16
수정 2026-05-21 10:16
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세줄 요약
  • 가정의 달 맞춤형 키즈케어 프로그램 운영
  • 판다월드·쿠킹·아트 체험으로 구성
  • 부모 휴식과 아이 체험 동시 제공
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동물탐험대
동물탐험대


삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 가정의 달을 맞아 온 가족을 위한 특별 프로그램 ‘에버 키즈 클럽(Ever Kids Club)’을 5월 한 달간 운영한다.

에버랜드의 월간 큐레이션 ‘왓에버 시리즈’로 진행되는 이번 프로그램은 아이에게는 즐거운 체험을, 부모에게는 여유로운 휴식을 선사하는 ‘키즈케어형‘ 클래스다. 주요 프로그램으로는 ▲판다월드에서 사육사 직업을 체험하는 ‘주키퍼 스쿨’ ▲딸기 쌀마카롱을 직접 만드는 ‘프랑스 꼬마 셰프 스쿨‘ ▲또래 친구들과 벽화를 꾸미는 ‘키즈 아트 스튜디오’ 등이 있다. 이외에도 꼬마 동물탐험대, 키즈 댄스파티 등 다채로운 놀이 미션이 진행된다.

또한 약 1시간의 체험 시간 동안 전문 강사진이 아이들을 밀착 케어해 주므로, 보호자들은 아이를 맡기고 온전한 힐링 시간을 보낼 수 있는 것이 특징이다.

부모들이 휴식을 취할 장미원 옆 가든테라스 카페에서는 프랑스 하이엔드 디저트 브랜드 ‘피에르 에르메 파리’ 팝업 스토어도 함께 열린다. 장미와 리치, 라즈베리를 조합한 시그니처 메뉴 ‘이스파한 마카롱‘ 등 이국적인 미식을 즐길 수 있다.

에버 키즈 클럽은 이달 말까지 진행되며, 에버랜드 모바일앱 스마트 예약을 통해 신청 가능하다.
박영주 기자
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