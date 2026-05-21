5·18 당일 등장한 ‘탱크’와 ‘책상에 탁’… 우연인가 의도인가

스타벅스 ‘탱크데이’ 503·7·21의 암호 의미 해석 분분

가짜유공자설 503명, 집단발포 21일, 전라도 7시 다양

“광주 조롱·폄훼 목적 5·18 역사 해박한 극우 소행봐야”

이미지 확대 스타벅스 탱크 텀블러 503ml. 닫기 이미지 확대 보기 스타벅스 탱크 텀블러 503ml.

세줄 요약 스타벅스 코리아가 5·18 당일 진행한 ‘탱크데이’ 이벤트가 역사 왜곡과 지역 비하 논란을 불렀다. ‘책상에 탁’ 문구와 503ml, 별 7개, 21% 할인 등 숫자와 표현이 극우 은어를 차용한 상징이라는 의혹이 제기됐고, 회사는 판매를 중단했다. 5·18 당일 스타벅스 탱크데이 이벤트 논란 확산

책상에 탁, 503ml 등 상징 왜곡 의혹 제기

판매 중단 속 대기업 책임과 내부 점검 요구

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스타벅스 코리아가 제44주년 5·18 민주화운동 기념일 당일 진행한 ‘탱크데이’ 이벤트가 역사 왜곡 및 특정 지역 비하 논란에 휩싸이며 거센 여론의 뭇매를 맞고 있다. 단순한 마케팅 실수를 넘어 극우 커뮤니티의 은어를 차용한 의도적인 ‘상징 투쟁’이라는 의혹이 제기되면서 파장이 확산되는 모양새다.이번 논란은 스타벅스가 5월 18일 당일, 군사 진압의 상징인 ‘탱크’라는 단어를 내세운 이벤트를 진행하면서 시작됐다.특히 홍보 문구에 포함된 ‘책상에 탁’이라는 표현은 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 공안 당국이 내놓은 해명인 “책상을 ‘탁’ 치니 ‘억’ 하고 죽었다”를 연상시킨다는 지적을 받으며 분노를 키웠다.논란의 중심에 선 제품은 ‘SS 시그니처 탱크 텀블러 503ml’다.스타벅스가 판매하는 70여 종의 스테인리스 텀블러 중 유일하게 용량이 ‘503ml’로 기재되어 있다는 점이 의구심을 더했다.스타벅스 측은 “17온스(oz)를 ml로 환산하는 과정에서 발생한 수치(502.8ml)”라고 해명했으나, 굳이 5·18 당일 해당 제품을 이벤트 전면에 내세운 이유에 대해서는 명확한 답변을 내놓지 못하고 있다.숫자를 둘러싼 논란은 더욱 구체적이다. 온라인 커뮤니티와 전문가들은 이벤트에 사용된 숫자들에 정교하게 설계된 비하의 의미가 담겨 있다고 주장한다.우선 ‘503’은 극우 성향 커뮤니티인 일베 등에서 주장하는 ‘5·18 가짜 유공자 503명설’과 궤를 같이한다는 분석이다.일각에서는 박근혜 전 대통령의 수인 번호를 언급하기도 하지만, 5·18 맥락에서는 가짜 유공자설을 유포하며 민주화운동의 본질을 훼손하려는 의도로 풀이된다.이벤트 이미지 좌측 상단에 배치된 ‘별 7개’는 전라도 지역을 비하하는 은어인 ‘7시’를, ‘21% 할인’은 1980년 5월 21일 계엄군의 첫 집단 발포일을 암시한다는 지적이다.이 밖에도 오전 10시 이벤트 오픈은 5·18 최초 충돌 시각을, 홍보물에 등장한 숫자 133은 계엄사가 발표했던 당시 공식 사망자 숫자를 상징한다는 해석이 잇따르고 있다.김희송 전남대 5·18 연구교수는 이번 사태를 “기업 프로모션의 탈을 쓴 극우 세력의 상징 투쟁”으로 규정했다.김 교수는 “이러한 숫자 조합은 역사를 아주 해박하게 알고 있어야만 가능하다”며, “우연으로 치부하기에는 5·18의 핵심적인 날짜와 숫자 등이 너무도 정교하게 맞물려 있다”고 비판했다.즉, 내부의 특정 세력이 대중은 인지하기 어려운 자기들만의 암호를 통해 공론장에서 5·18을 조롱하고 왜곡하려 했다는 것이다.현재 스타벅스 코리아는 해당 제품의 판매를 중단한 상태다.그러나 단순한 운영상의 미숙함으로 치부하기엔 드러난 정황들이 구체적이어서, 대기업의 사회적 책임과 내부 시스템 점검에 대한 목소리가 높아지고 있다.