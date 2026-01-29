친한계 “장동혁 추종세력과 끝까지 싸울 것”…한동훈, 오후 2시 입장 발표

국민의힘 최고위, 韓 제명안 의결

우재준 “탄핵 찬성에 대한 보복”

신지호 “전두환이 YS 쫓아낸 것”

31일 지지자 총집결 집회 예고

이미지 확대 국민의힘 한동훈 전 대표가 28일 서울 영등포구의 한 영화관에서 ‘잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁 시대’ 영화 관람을 위해 대기하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 한동훈 전 대표가 28일 서울 영등포구의 한 영화관에서 ‘잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁 시대’ 영화 관람을 위해 대기하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 우재준 청년최고위원이 29일 국회에서 열린 최고위원회의에 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 우재준 청년최고위원이 29일 국회에서 열린 최고위원회의에 발언하고 있다. 연합뉴스

국민의힘이 29일 한동훈 전 대표를 제명하자 친한(친한동훈)계는 강력 반발했다. 친한계는 징계를 주도한 장동혁 대표와의 전면전을 예고했다. 한 전 대표는 기자회견을 통해 입장을 밝힐 예정이다.친한계 우재준 청년최고위원은 이날 국회에서 열린 한 전 대표 징계안 의결 최고위에서 나홀로 반대에 나섰으나 수적 열세를 극복하지 못했다. 우 청년최고위원은 비공개 회의 논의 도중 회의장을 먼저 나오기도 했다. 국민의힘 최고위는 앞서 윤리위원회가 의결한 ‘제명’ 징계를 확정했다.우 청년최고위원은 기자들과 만나 “회의 끝까지 있는 게 의미가 없다고 생각해서 (중간에) 나왔다”고 했다. 그는 “당무감사위원회에서 조작한 부분을 제외하면 (한 전 대표) 징계 사유라고 한 건 별 게 없다”며 “그럼에도 최고 수위 징계인 제명을 한다는 건 결국 탄핵 찬성에 대한 보복이라고 생각한다”고 주장했다.한 전 대표는 제명 징계가 확정된 직후 소통플랫폼인 ‘한컷’에서 이날 오후 2시 국회 기자회견을 예고했다.원외 친한계도 규탄 메시지를 쏟아냈다. 역시 윤리위가 탈당권유 징계를 내린 김종혁 전 최고위원은 “보수를 궤멸시킨 윤석열 부부와 장동혁 등 추종세력 그리고 사이비 종교집단과 끝까지 싸우겠다”며 “한번 해보자”고 했다.신지호 전 의원은 “전두환이 김영삼을 쫓아냈다”고 주장했다. 박상수 전 대변인은 “우리에겐 무수히 많은 것이 남아있다. 31일 모두 모이자”고 했다. 한 전 대표 지지자들은 31일 ‘징계 철회’ 집회를 계획 중이다.