방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[속보] 친한계 16명 “장동혁 지도부 물러나야”… 한동훈 제명에 반발

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-01-29 13:38
수정 2026-01-29 13:53
한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 서울 영등포구 한 영화관에서 ‘잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁시대’ 영화 상영 시작을 기다리고 있다. 2026.1.28 뉴시스
한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 서울 영등포구 한 영화관에서 ‘잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁시대’ 영화 상영 시작을 기다리고 있다. 2026.1.28 뉴시스


친한(친한동훈)계로 분류되는 국민의힘 의원들이 29일 한동훈 전 대표 제명안이 당 최고위원회의에서 의결된 데 대해 “장동혁 지도부는 이번 사태에 책임을 지고 즉각 물러나야 한다”고 촉구했다.

친한계 의원 16명은 이날 국회 로텐더홀에서 기자회견을 열고 장동혁 대표를 향해 “개인적 이익을 위해 당을 반헌법적이고 비민주적으로 몰아갔다”며 이같이 밝혔다.

이들은 “오늘 한 전 대표에 대한 제명 결정은 심각한 해당 행위로, 우리 의원들은 절대 받아들일 수 없다”며 “명확한 사실관계와 논리도 없이 감정적으로 전직 당 대표의 정치생명을 끊는 건 정당사에 유례없는 일”이라고 비판했다.

아울러 친한계 김종혁 전 최고위원에 대해 사실상 제명에 해당하는 ‘탈당 권고’ 결정이 내려진 데 대해서도 “당 대표를 비난했다는 이유로 전 최고위원의 당적을 박탈하는 것 역시 우리 당의 비민주성을 그대로 드러내는 행위”라며 “이런 결정을 하고도 우리가 이재명 정부와 민주당을 비판할 자격이 있겠느냐”고 반문했다.

고동진 국민의힘 의원을 비롯한 친한계 의원들이 29일 오후 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 지도부의 한동훈 전 대표 제명 결정에 대해 입장 발표를 하고 있다.2026.1.29 뉴시스
고동진 국민의힘 의원을 비롯한 친한계 의원들이 29일 오후 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 지도부의 한동훈 전 대표 제명 결정에 대해 입장 발표를 하고 있다.2026.1.29 뉴시스


이들은 “현 시점에서 직전 당 대표를 제명한다면 당내 갈등이 커지고 결과적으로 6월 지방선거에서 승리하는 건 불가능해질 것”이라며 “선거는 져도 좋으니 당권만큼은 지키겠다는 것이 아니라면 이번 결정은 어떤 논리로도 설명하기 어렵다”고 주장했다.

그러면서 “현장에서 선거를 준비하고 있는 수많은 당원은 오늘 제명 결정을 지켜보면서 참담한 심정이었을 것”이라며 “당 지도부는 그들의 절박감을 단 한 번이라도 생각해봤는지 묻지 않을 수 없다”고 했다.

입장문에는 김성원(3선), 김형동·서범수·박정하·배현진(이상 재선), 고동진·박정훈·우재준·정성국·정연욱·김건·김예지·안상훈·유용원·진종오·한지아(이상 초선) 의원이 이름을 올렸다.
이정수 기자
위로