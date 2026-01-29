[속보] ‘제명’ 한동훈 “우리가 보수의 주인, 반드시 돌아오겠다”

이미지 확대 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 29일 국회 소통관에서 제명 결정과 관련해 기자회견을 하고 있다. 2026.1.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 29일 국회 소통관에서 제명 결정과 관련해 기자회견을 하고 있다. 2026.1.29 연합뉴스

국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 29일 “저를 제명할 수는 있어도 국민을 위한 좋은 정치의 열망은 꺾을 수 없을 것”이라고 밝혔다.한 전 대표는 이날 오후 2시 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 “당원 동지 여러분, 우리가 이 당과 보수의 주인이다. 절대 포기하지 말아달라”며 이같이 말했다.한 전 대표는 그러면서 “기다려달라. 저는 반드시 돌아온다”고 강조했다.이날 기자회견에는 고동진, 박정훈, 배현진, 우재준, 정성국, 진종오 의원 등 한 전 대표 제명에 반발하며 장동혁 지도부의 퇴진을 요구한 친한계 의원들이 참석했다.