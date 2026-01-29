이준석 “한동훈, 서울시장 무소속 출마가 최선…YS 거론은 자기 최면”

“국민의힘, 대구·부산은 내주지 않을 것”

“서울시장은 내줄 수 없어 지렛대 생겨”

“한동훈 자기최면 중, 민주화 투쟁 아냐”

이준석 개혁신당 대표가 29일 당에서 제명 처리 된 한동훈 전 국민의힘 대표에게 “서울시장 무소속 출마 정도가 돼야 한 전 대표의 변수를 크게 키울 수 있는 선택이 될 것”이라고 전망했다.이 대표는 이날 최고위원회의 후 “제명되기 전 먼저 인천 계양을 (보궐)에 출마한다고 했으면 제명과는 분명히 다른 결과가 나왔을 것이다. 지금은 실기(失期)를 많이 했다”며 “오늘자로 조언한다면 서울시장 무소속 출마 정도가 변수를 크게 키울 수 있는 선택이 될 거라고 본다”고 말했다.이 대표는 한 전 대표가 제명되면 무소속 서울시장 출마나 인천 계양을 보궐선거에 출마하는 방안을 고려해봐야 한다고 말한 적 있다.이 대표는 채널A 라디오에서도 “(한 전 대표는) 상식선의 판단과 기가 막히게 반대로 판단을 한다”며 “대구시장과 부산시장을 놓고 고민할 상황인가 싶지만 대구와 부산에 무소속으로 나가면 국민의힘에서 센 사람을 낼 것”이라고 했다. 그러면서 “부산, 대구에 연고 있는 사람을 내서 2년짜리 보궐 민주당이 가져가도 상관없다면서 붙을 거다”며 “그것은 굉장히 위험한 위치에 본인을 놓게 된다”고 덧붙였다.이어 “서울시장에 무소속으로 나가면 여기는 그냥 내줘도 된다는 말을 못 하는 곳이라 본인에게 지렛대가 생긴다”고 말했다. 그러면서 “옛날에 윤석열 전 대통령에게 정치적인 얘기를 해 주면 항상 이준석이 자기 망하게 하려고 거꾸로 얘기해준다고 했다”며 자신의 얘기를 들을 것 같지 않다고 했다.한 전 대표가 전날 김영삼(YS) 전 대통령의 ‘닭의 목을 비틀어도 새벽은 온다’는 문구를 인용한 데 대해서는 “목숨 걸고 민주화 투쟁을 한 사람이 하니까 멋있는 말이지, 이게 댓글 사건 연루돼서 얘기하기는 애매하다”며 “내일이면 나락가니까 비장하게 자기최면을 하는 것”이라고 비꼬았다. 또 “장동혁 대표를 스태프라고 했다가 지금은 민주화 저항의 장벽이라고 하니까 맞지 않다”라고 덧붙였다.