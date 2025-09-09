李 지지율 70% 육박… 전 지역·연령 ‘잘하고 있다’ 우세 [여론조사꽃]

이미지 확대 이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 양대노총 위원장과의 오찬 간담회에 참석해 발언하고 있다. 2025.9.4 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 양대노총 위원장과의 오찬 간담회에 참석해 발언하고 있다. 2025.9.4 연합뉴스

이재명 대통령의 지지율이 70%에 육박한다는 여론조사가 결과가 나왔다.여론조사 업체 여론조사꽃이 지난 8일 발표한 9월 1주차 정기여론조사에 따르면 지난 5~6일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 한 조사에서 이 대통령의 국정운영에 대한 긍정평가는 69.5%, 부정평가는 28.7%로 집계됐다. ‘잘 모름’은 1.8%였다.여론조사꽃은 진보 성향 방송인 김어준씨가 운영하는 업체다.긍정평가는 1주 전 조사보다 2.2%포인트 올랐고, 부정평가는 같은 기간 2.3% 내렸다.세부적으로는 긍정평가 중 ‘매우 잘하고 있다’가 36.7%, ‘잘하는 편이다’가 32.8%로 집계됐다. 부정평가 중 ‘매우 잘 못하고 있다’는 15.9%, ‘잘 못하는 편이다’는 12.8%였다.지역별로 모든 지역에서 긍정평가가 우세했다. 보수지지세가 강한 대구·경북에서도 긍정평가(56.7%)가 부정평가(39.9%)를 두 자릿수 이상 격차로 앞섰다.지역별 긍정평가 비율은 광주·전라 91.5%, 인천·경기 74.7%, 대전·세종·충청 73.8%, 서울 70.7%, 부산·울산·경남 52.6% 순으로 높았다.연령별로도 모든 연령층에서 긍정평가가 부정평가보다 높았다. 70세 이상에서도 긍정평가(58.4%)가 부정평가(37.9%)를 20%포인트 이상 앞섰다.연령별 긍정평가는 40대 89.2%, 50대 79.8%, 30대 66.1%, 18~29세 60.5%, 60대 59.1% 등이었다.이번 조사는 가상번호를 활용한 무선·전화면접 방식으로 진행됐으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 응답률은 10.4%다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.